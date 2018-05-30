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30 мая Среда

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Благотворительный фонд «Мархамат» из Башкирии стал победителем всероссийской премии «Лицо нации»

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Благотворительный фонд «Мархамат» Республики Башкортостан стал победителем  всероссийской премии ассоциации благотворительных фондов «Лицо нации». Торжественная церемония награждения состоялась 29 мая в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Фонд «Мархамат» стал победителем в номинации «Поддержка незащищенных групп населения».

«Я очень горжусь нашей командой – это и сотрудники, и попечители, и благодарители», — отметила после церемонии награждения президент БФ «Мархамат» Айгуль Гареева.
«Лицо нации» — это первая всероссийская премия, учрежденная для популяризации и продвижения благотворительности среди широких слоев населения и обозначения её важного места в социальной жизни и экономике страны. Цель премии — представление обществу наиболее ярких благотворительных событий, инициатив и практик во всех направлениях благотворительности по всей территории страны, поддержание и признание заслуг людей, готовых к самопожертвованию и служению, созданию условий и популяризации эффективной и действенной благотворительной деятельности в РФ. Сегодня премия АБФ «Лицо нации» уже объединила более 70 благотворительных фондов из различных регионов страны.

Премия вручается по 12 номинациям: «Персона года», «Благотворитель, меценат года», «Охрана окружающей среды», «Спортивное благотворительное мероприятие», «Благотворительный проект года в области медицины и психологии», «Проект в области культуры и искусства», «Проект помощи животным», «Благотворительный проект в области СМИ» и других.

Премия учреждена и проводится под патронажем ООН и при поддержке Минкультуры Москвы, мэрии Москвы, председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, члена Попечительского совета АБФ «Лицо нации». Е. В. Герасимова.

По словам Президента Ассоциации Благотворительных Фондов «Лицо нации» Андрея Лобутева, премия — это инициатива неравнодушных людей, которые призывают всех в год, объявленный президентом России Владимиром Путиным «Годом добровольца и волонтера», повысить градус доверия и открытости в обсуждении тем, связанных с некоммерческим сектором, благотворительными инициативами и просто добрыми делами и положить начало работе площадки для открытого доброжелательного диалога благотворительных организаций, органов законодательной и исполнительной власти, меценатов и СМИ.

Лауреаты премии награждены дипломом и памятной статуэткой. Информация обо всех номинантах и лауреатах включается в электронный каталог премии.

Теги: благотворительность
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