Фото: Олег Яровиков Какие мероприятия ожидают уфимцев и гостей столицы в День России и День города Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столице Башкортостана утвержден план культурно-зрелищных, спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России, 264-й годовщины со дня рождения Салавата Юлаева и 444-й годовщины основания крепости Уфа. О нем рассказал начальник управления по культуре и искусству администрации города Исламетдин Мамбетов.

Уже сейчас в районах Уфы организуются различные концерты, выставки, фестивали, конкурсы, спортивные праздники. В библиотеках работают тематические выставки, проводятся литературные обзоры, встречи. В музеях подготовлены новые экспозиции, фотовыставки. Начата реализация нового проекта «АРТСРЕДА». В парках культуры и отдыха, по средам, в вечернее время, выступают коллективы и исполнители Городского дворца культуры, Городского культурно-досугового центра, Уфимской детской филармонии и фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас».

С 31 мая по 3 июня пройдет ХХ юбилейный открытый республиканский фестиваль авторской песни «Агидель-2018» с участием известных исполнителей из Москвы, Челябинска и Екатеринбурга.

С 1 июня в парках культуры и отдыха будут организованы летние читальные залы.

В ГДК 8 июня состоится торжественная церемония вручения городской премии «Достояние столицы», посвященной Году семьи.

В преддверии Дня города в Уфе пройдет международный фестиваль «Сердце Евразии». На площадке Этнопарка «Ватан» с 8 июня, в течение пяти дней, будут организованы две симфонические ночи, «Курайфест», праздник национального костюма и 12 июня – гала-концерт фестиваля.

12 июня, по традиции, состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Салавату Юлаеву. парках культуры и отдыха, на открытых площадках будут организованы народные праздники — Сабантуй, Шежэре Байрамы, а также концерты творческих коллективов, спортивные состязания.

В парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури, на сценической площадке перед колесом обозрения «Седьмое небо» состоится благотворительный фестиваль «Добрая Уфа», а также акция «Добрый плов». Средства от продажи плова будут направлены на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

В парке культуры и отдыха имени Ивана Якутова можно будет окунуться в советское прошлое: посетить выставку ретро автомобилей, послушать знакомые песни.

На ипподроме «Акбузат» с 12.00 уфимцев ожидает большой конно-спортивный праздник.

Главной праздничной площадкой 12 июня определена площадь имени В.И. Ленина. Мероприятия на сцене начнутся в 12.00. На площади перед Государственным русским драматическим театром будет организована выставка ремесленников, мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Учреждениями дополнительного образования будет оформлена выставка технического творчества, станциями юных натуралистов – экологическая выставка. Здесь же разместится выставка, посвященная Году семьи «Семейные традиции». Здесь же пройдет агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор».

Впервые организован открытый городской вокальный конкурс «Уфимские липы», посвященный 100-летию народного поэта Башкортостана Назара Наджми. Гала-концерт и церемония награждения победителей вокального конкурса состоятся 12 июня в 18.00 часов на площади имени В.И. Ленина.

Весь день до позднего вечера на главной сцене столицы творческие коллективы и исполнители города будут радовать зрителей яркими концертными номерами. Концертная программа завершится выступлением популярного исполнителя, заслуженного артиста РБ Радика Юльякшина (Элвина Грея) и фейерверком (в 23.00).

В праздничный день особое внимание будет уделено безопасности горожан и гостей Уфы.