Фото: Олег Яровиков Главный день: в Башкирии около 18 тысяч одиннадцатиклассников сегодня сдают ЕГЭ по математике Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня, 30 мая, у выпускников школ Башкортостана один из главных дней – им предстоит написать единый госэкзамен по математике базового уровня. Это один из двух обязательных предметов, который требуется успешно сдать для получения аттестата.

Экзамен начнется в 10 часов, его продолжительность — 3 часа. Для 17,8 тысяч человек будут открыты 112 пунктов проведения экзаменов, привели данные в Министерстве образования РБ. Напомним, его успешная сдача позволяет подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.

Участники ЕГЭ могут сдать оба уровня: базовый и профильный.

В этом году все пункты сдачи ЕГЭ перешли на технологию печати экзаменационных материалов прямо в аудиториях с зашифрованных электронных носителей. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ.

Во всех ППЭ общественные наблюдатели и представители Обрандзора РБ будут наблюдать за ходом проведения экзамена.

Следующий ЕГЭ выпускникам предстоит сдавать 1 июня, это будет математика (профильный уровень).