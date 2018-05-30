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30 мая Среда

Уфа   °

В Уфе найден живым пропавший в воскресенье Владимир Кузнецов

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе найден 63-летний Владимир Кузнецов.

Известие о пропаже 63-летнего мужчины распространила группа «Лиза Алерт. Башкортостан».  Сообщалось, что мужчина исчез в воскресенье, 27 мая и нуждается в медицинской помощи.

Подробности о месте и обстоятельствах его нахождения не уточняются.  

Теги: поиск пропавших
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