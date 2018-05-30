В Уфе найден живым пропавший в воскресенье Владимир Кузнецов
УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе найден 63-летний Владимир Кузнецов.
Известие о пропаже 63-летнего мужчины распространила группа «Лиза Алерт. Башкортостан». Сообщалось, что мужчина исчез в воскресенье, 27 мая и нуждается в медицинской помощи.
Подробности о месте и обстоятельствах его нахождения не уточняются.
Инженерная бригада ЦВО в Башкирии, получила новейший инженерно-десантный катер
В Уфе студентам Башкирского педагогического университета известные теле и радиоведущие провели мастер-класс
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал организаторов ЕГЭ в Башкирии держать cитуацию под контролем
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи