Разыскиваются родственники 7 красноармейцев из Башкирии, захороненных в Ростовской области

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Поисковый отряд «Зов сердца» города Шахты разыскивает родственников семи красноармейцев, призванных в годы Великой Отечественной войны из Башкирии и погибших в Ростовской области.

Белкин (Белан, Билан) Петр Иванович 1911 года рождения, рядовой, шофер 197 кав.полка 5 Ударной Армии, уроженец Башкирской АССР, г.Уфа. Призван Ленинским РВК, Башкирской АССР, г.Уфа, Ленинского р-на. Он умер 05.04.1943 в госпитале ППГ №4167 и был похоронен в г.Шахты, Ростовской области. Его жена, проживала в г.Уфа, ул.Гоголя, д.60 (этого дома уже нет, на его месте стоит бизнес-центр). Также его родные (Ц.Б.П.) проживали в г.Куйбышев (ныне г.Самара), ул.Некрасовская, дом 20

Джумяс (Джулияс, Джумас) Тымия 1915 года рождения, бывший военнопленный 2 Гвардейской Армии, уроженец Башкирской ССР. Он умер 04.03.1943 в госпитале ИГ№833 и был похоронен в г.Шахты, Ростовской области. Других данных нет.

Исмагилов Халим Хан 1908 года рождения, рядовой, кавалерист 28 гвард.кав.полка, уроженец Башкирской АССР. Исмагилов Х. умер от ран 01.03.1943 в госпитале №4167 и был похоронен в г.Шахты, Ростовской области. Его родственники, Исмагиловы, проживали в Башкирской АССР. Других данных нет.

Нафиков Галлям (Валиян) 1914 года рождения, рядовой 119 гвард.стр.полка 40 гвард.стр.дивизии, уроженец Башкирской АССР, Покровского р-на, призван Покровским РВК. Нафиков Г. умер от ран 26.03.1943 в госпитале ППГ №4167 и был похоронен в г.Шахты, Ростовской области. Его родные проживали там же в Покровском р-не, д.Покровская (ныне Ильино-Полянского с/с, Благовещенского района).

Селуянов Василий Никитович 1915 года рождения, сержант, пом.ком.взвода 315 стр.дивизии 5 Уд.Армии, уроженец Башкирской АССР, Уфимского р-на, с.Нагаево. Селуянов В.Н. умер от ран 24.02.1943 в госпитале ППГ№4169 и был похоронен в г.Шахты, Ростовской области. Его родные проживали там же, в с.Нагаево. На памятнике в селе есть имя: Селуянов В.Н. 1913 г.р. В ходе поиска была найдена семья его двоюродного правнука. Поиск семьи солдата продолжается.

Сорокин Иван Иванович 1916 года рождения, мл.сержант 823 стр.полка, уроженец Башкирской АССР, Куюргазинского района, с.Ермолаево. Сорокин И.И.умер от ран 07 августа 1943 г. в госпитале ППГ №712 и был похоронен п.Артем г.Шахты, Ростовской обл.

Файзуллин Закир Себастьянович 1904 года рождения, рядовой, кавалерист, уроженец Башкирской АССР, Гафурийского р-на, д.Новая Усмань. Он был призван Гафурийским РВК и погиб 12 февраля 1943 г. в бою в районе хутора Нижне-Гривенный, Ростовской области. Его жена, Файзуллина Махмуза, проживала в д.Новая Усмань.

Поисковики просят родных воина выйти на связь. Контактный телефон 8-963-909-19-70 (Волков Владимир Сергеевич).