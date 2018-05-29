Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.27 ↑

EUR 72.83 ↓

29 мая Вторник

Уфа   °

Разыскиваются родственники 7 красноармейцев из Башкирии, захороненных в Ростовской области

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Поисковый отряд «Зов сердца» города Шахты разыскивает родственников семи красноармейцев, призванных в годы Великой Отечественной войны из Башкирии и погибших в Ростовской области.

Белкин (Белан, Билан) Петр Иванович 1911 года рождения, рядовой, шофер 197 кав.полка 5 Ударной Армии, уроженец Башкирской АССР, г.Уфа. Призван Ленинским РВК, Башкирской АССР, г.Уфа, Ленинского р-на. Он умер 05.04.1943 в госпитале ППГ №4167 и был похоронен в г.Шахты, Ростовской области. Его жена, проживала в г.Уфа, ул.Гоголя, д.60 (этого дома уже нет, на его месте стоит бизнес-центр). Также его родные (Ц.Б.П.) проживали в г.Куйбышев (ныне г.Самара), ул.Некрасовская, дом 20

Джумяс (Джулияс, Джумас) Тымия 1915 года рождения, бывший военнопленный 2 Гвардейской Армии, уроженец Башкирской ССР. Он умер 04.03.1943 в госпитале ИГ№833 и был похоронен в г.Шахты, Ростовской области. Других данных нет.

Исмагилов Халим Хан 1908 года рождения, рядовой, кавалерист 28 гвард.кав.полка, уроженец Башкирской АССР. Исмагилов Х. умер от ран 01.03.1943 в госпитале №4167 и был похоронен в г.Шахты, Ростовской области. Его родственники, Исмагиловы, проживали в Башкирской АССР. Других данных нет.

Нафиков Галлям (Валиян) 1914 года рождения, рядовой 119 гвард.стр.полка 40 гвард.стр.дивизии, уроженец Башкирской АССР, Покровского р-на, призван Покровским РВК. Нафиков Г. умер от ран 26.03.1943 в госпитале ППГ №4167 и был похоронен в г.Шахты, Ростовской области. Его родные проживали там же в Покровском р-не, д.Покровская (ныне Ильино-Полянского с/с, Благовещенского района).

Селуянов Василий Никитович 1915 года рождения, сержант, пом.ком.взвода 315 стр.дивизии 5 Уд.Армии, уроженец Башкирской АССР, Уфимского р-на, с.Нагаево. Селуянов В.Н. умер от ран 24.02.1943 в госпитале ППГ№4169 и был похоронен в г.Шахты, Ростовской области. Его родные проживали там же, в с.Нагаево. На памятнике в селе есть имя: Селуянов В.Н. 1913 г.р. В ходе поиска была найдена семья его двоюродного правнука. Поиск семьи солдата продолжается.

Сорокин Иван Иванович 1916 года рождения, мл.сержант 823 стр.полка, уроженец Башкирской АССР, Куюргазинского района, с.Ермолаево. Сорокин И.И.умер от ран 07 августа 1943 г. в госпитале ППГ №712 и был похоронен п.Артем г.Шахты, Ростовской обл.

Файзуллин Закир Себастьянович 1904 года рождения, рядовой, кавалерист, уроженец Башкирской АССР, Гафурийского р-на, д.Новая Усмань. Он был призван Гафурийским РВК и погиб 12 февраля 1943 г. в бою в районе хутора Нижне-Гривенный, Ростовской области. Его жена, Файзуллина Махмуза, проживала в д.Новая Усмань.

Поисковики просят родных воина выйти на связь. Контактный телефон 8-963-909-19-70 (Волков Владимир Сергеевич).

Теги: поисковое движение, поиск родственников
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Когда в Башкирию вернется летнее тепло?
Неустойчивый характер погоды сохранится в Башкирии еще два дня. Дожди, ветры и ночные заморозки будут наблюдаться по всей республике. Кратковременное п
В Башкортостане скоропостижно скончался известный актер Азамат Халилов
В Башкортостане на 49-м году жизни скоропостижно скончался известный актер, заслуженный артист РБ, лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Баб
Жителя Башкирии сняли с рейса из-за сильного опьянения
35-летнему жителю Башкирии и его товарищу из Ставропольского края экипаж самолета отказал в перелете. Причиной тому послужило сильное опьянение обоих муж
В Уфе фанаты Ольги Бузовой ждали концерта звезды полтора часа
В воскресенье, 27 мая, в столице Башкирии прошел концерт ведущей и певицы Ольги Бузовой. Около развлекательного комплекса «Огни Уфы» собралось так много
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть