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29 мая Вторник

Уфа   °

В Башкирии разработают республиканскую программу по развитию велосипедной инфраструктуры

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии разработают республиканскую программу по развитию велосипедной инфраструктуры Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Активисты уфимского велодвижения планируют разработать республиканскую программу по развитию инфраструктуры для двухколесного транспорта.

По словам чиновников столицы Башкирии, строительство одного километра велодорожки в городе, по самым скромным подсчетам, обойдется в 3-5 млн рублей.

В будущем в Уфе при возведении новых микрорайонов планируется учитывать развитие велодвижения в городе и включать в проекты застройки велосипедные дорожки.

Напомним, в воскресенье, 27 мая, к «Дню 1000 велосипедистов» присоединились более 20 тысяч любителей двухколесного транспорта. Колонна во главе с главой республики Рустэмом Хамитовым проехала по главным улицам столицы.

Теги: День 1000 велосипедистов
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