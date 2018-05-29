Фото: Олег Яровиков В Башкирии разработают республиканскую программу по развитию велосипедной инфраструктуры Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Активисты уфимского велодвижения планируют разработать республиканскую программу по развитию инфраструктуры для двухколесного транспорта.

По словам чиновников столицы Башкирии, строительство одного километра велодорожки в городе, по самым скромным подсчетам, обойдется в 3-5 млн рублей.

В будущем в Уфе при возведении новых микрорайонов планируется учитывать развитие велодвижения в городе и включать в проекты застройки велосипедные дорожки.

Напомним, в воскресенье, 27 мая, к «Дню 1000 велосипедистов» присоединились более 20 тысяч любителей двухколесного транспорта. Колонна во главе с главой республики Рустэмом Хамитовым проехала по главным улицам столицы.