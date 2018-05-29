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29 мая Вторник

Уфа   °

В Башкирии от девочки с синдромом Дауна отказались сначала родные, потом приемные родители

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Благотворительный фонд «Наши дети» помогающий детям, попавшим в кризисные ситуации, рассказал историю двухлетней Лианы, которую предали сначала родные, а потом и приемные родители. Родные мама и папа приняли решение оставить ребенка, сразу как она родилась — у малышки был синдром Дауна. Служба опеки нашла девочке приемную семью и все должно было быть замечательно, но пришла новая беда. У малышки обнаружился лейкоз. Новые родители не смогли справиться с таким жизненным поворотом, привезли в больницу на химиотерапию и оставили навсегда.

Невыносимо даже представить, что такое для двухлетнего ребенка переживать одновременно тяжелую болезнь и и предательство близких людей. Сейчас в больнице за Лианой ухаживают няни Благотворительного фонда «Наши дети». Все лето девочке придется находиться в онкологическом отделении. Чтобы обеспечить ей круглосуточный уход, нужно 86 тысяч рублей ежемесячно на оплату работы профессиональных нянь.

«Заботиться о Лиане мы будем совместно с Благотворительным фондом «Потерь нет»: по-очереди оплачивать няню и обеспечивать девочку всем необходимым. Мы очень хотим чтобы все у нас получилось, чтобы малышка выздоровела и нашла свою настоящую, верную, любящую семью! — рассказали в фонде.

Помочь детям-отказникам, находящимся  в больнице, можно, сделав пожертвование следующими способами:

— с помощью приложения Сбербанк-онлайн, во вкладке Платежи/Остальное — по названию «Наши Дети», г. Уфа и по логотипу организации. В комментарии следует написать слово: «НЯНЯ»;

— с любой банковской карты по ссылке http://www.nashideti.org/avangard_1.php;

— отправив со счета  мобильного телефона СМС со словом «НЯНЯ пробел сумма» на номер 3434 (например: «НЯНЯ 200»).

Теги: дети-отказники, больничные дети
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