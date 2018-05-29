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29 мая Вторник

Уфа   °

Как защитить велосипед от угона - рекомендации полиции Уфы

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Как защитить велосипед от угона - рекомендации полиции Уфы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По статистике полиции, с открытием велосезона в городах традиционно резко возрастает число велосипедных краж. О том, как не остаться без велосипеда,рассказывают полицейские.

В большинстве случаев кражи двухколесных транспортных средств происходят по вине потерпевших: будь-то  ребенок или взрослый – любой может дать новый шанс воришкам для совершения  преступления, оставляя свои велосипеды в легкодоступных местах. Даже если вы подстраховались и пристегнули раму или колесо велосипеда тросиком – это вряд ли  спасет. Велосипед всегда был и остается «лакомым кусочком» для злоумышленников. Угнать оставленный без присмотра  велосипед легко, не составит большого труда злоумышленнику и  продать краденый велосипед    

Необходимо соблюдать простые рекомендации  полиции для сохранения своего транспортного средства:

 — не оставлять велосипед без присмотра возле подъезда своего дома;

  - не оставлять велосипед в подъезде;

 — помнить, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут;

 — на ночь велосипед лучше занести в квартиру, а если не позволяет площадь  коридора, то на балкон;

Также во избежание хищений велосипедов в столичной полиции советуют гражданам придерживаться следующих правил защиты личного имущества от воров:

  - не оставляйте свои велосипеды в общественных местах без присмотра;

 — если необходимо оставить велосипед на улице, обязательно пристегните его  противоугонным устройством!

Теги: угон велосипедов, рекомендации полиции
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