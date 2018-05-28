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28 мая Понедельник

Уфа   °

В каких районах Башкирии 2 июня пройдут сабантуи

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В каких районах Башкирии 2 июня пройдут сабантуи Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане в минувшие выходные прошли первые сабантуи. В предстоящую субботу 2 июня праздник плуга планируется провести сразу в 19 муниципалитетах республики.

Так, в эту субботу сабантуй отметят жители Агидели, а также Альшеевского, Архангельского, Аургазинского, Благоварского, Буздякского, Бурзянского, Давлекановского, Дюртюлинского, Зианчуринского, Зилаирского, Куюргазинского, Мелеузовского, Стерлитамакского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Федоровского, Хайбуллинского районов.

Ознакомиться с утвержденным графиком проведения сабантуев в республике можно на Официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

Теги: сабантуй
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