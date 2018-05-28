Фото: Depositphotos.com Башкирия в федеральных СМИ: простой рецепт долголетия, погибли в бою в Сирии, страсти вокруг шиханов и Семака Фото: Depositphotos.com

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии к 2022 году построят новые санатории на две тысячи мест. Как выяснилось, хороший отдых в санатории раз в три года увеличивает продолжительность жизни. Сейчас в республике 44 санатория, половина отдыхающих в них — жители других регионов России.

Простой рецепт долголетия. Как информирует ТАСС, Башкортостан планирует ближайшие четыре года построить новые санатории на две тысячи мест и продвигаться по демографическим показателям, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни. Об этом сообщил в Кисловодске заместитель премьер-министра правительства республики Салават Сагитов.

«По нашим подсчетам, нам необходимо в ближайшие 3-4 года, чтобы сделать действительно серьезный вклад в увеличение продолжительности жизни, построить новые здравницы на 2 тыс. мест», — рассказал он на открытии Всероссийского форума «Здравница-2018». По словам Сагитова, «хороший отдых в санатории раз в три года увеличивает продолжительность жизни на 5-6 лет». «И когда мы говорим, что нам нужно к 2024 году увеличить среднюю продолжительность жизни в стране на 5 лет, — одними только медицинскими факторами этого достичь будет очень трудно. Специалисты считают, что возможно, но вряд ли целесообразно применять внутренние вливания лекарств, сложное лечение и дорогостоящее оборудование, если у нас есть гигантская, хорошая санаторно-курортная база», — говорит он.

Сейчас в республике действуют 44 санатория. В прошлом году в них отдохнули 400 тыс. человек, причем половина из них — жители других регионов России, отметили в ТАСС.

Страсти по Семаку. Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал в «Спорт-Экспресс» информацию о том, что уже в понедельник-вторник Сергей Семак возглавит «Зенит».

«Не знаю. А как они могут объявить его главным тренером, если он тренирует «Уфу»? Нет. Никаких поводов для разговоров по Сергею Богдановичу нет. На сегодняшний день он тренер «Уфы», — сказал Газизов.

Ранее спортивное издание сообщило, что в начале этой недели официально может быть объявлено о том, что новым главным тренером «Зенита» станет Сергей Семак. «Такое решение руководство сине-бело-голубых приняло после того, как другой претендент Маурицио Сарри договорился о контракте с "Челси". Сумма выкупа 42-летнего специалиста у башкирского клуба равна 1 миллиону евро», — говорится в издании.

«Р-спорт» по этой теме сообщает, что «представители фанатского движения "Зенита" получили приглашение на встречу с новым главным тренером петербургского футбольного клуба, которая пройдет во вторник на базе в Удельном парке».

В ТАСС со ссылкой на итальянского журналиста пишут, что «"Зенит" предложил Сарри возглавить команду и ждал от него ответа до воскресенья. Так как Сарри не дал ответа санкт-петербургскому клубу, то руководство "Зенита" отказалось от кандидатуры итальянца. В начале следующей недели клуб объявит о назначении Семака на пост главного тренера».

Позиция по шиханам. Глава Башкирии Рустэм Хамитов прокомментировал высказывания главы Минэкономразвития России Дениса Мантурова по вопросу разработки гор-шиханов, прозвучавшие на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «Коммерсант».

«Я практически не видел того, что там происходило (на секции, где выступил министр). Я хочу сказать, что наша позиция очень понятна, мы действуем в правовом поле, для нас нет другого варианта развития событий. Когда эмоции избыточны, это всегда мешает делу. И, кроме того, эти заявления носили неофициальный характер. Позиции правительства РФ в этой части еще нет, она будет сформирована с нашим участием, и, надеюсь, она будет взвешенной и оптимальной»,— сказал он на вопрос издания.

В газете напомнили, что ранее «Денис Мантуров привел как негативный пример «баталии в Башкирии», связанные с тем, что крупнейший в России производитель соды — Башкирская содовая компания, «никак не может согласовать с местной властью получение нового месторождения», расположенного «буквально в семи километрах» от комбината. Речь о стерлитамакских горах-шиханах, имеющих статус памятников природы». Министр сказал, что БСК предлагают варианты альтернативных месторождений, что, по его мнению, сделает продукцию компании неконкурентоспособной. «Ближайшим конкурентом башкирской соды является продукция, произведенная в Турции, и министр высказал версию, что вопрос сохранения шиханов пролоббировали представители Турции», — говорится в «Коммерсанте».

ИА REGNUM пишет, что «в Башкирии защита гор-шиханов от разработки Башкирской содовой компанией может способствовать формированию гражданского общества республики». По мнению экспертов издания, проблема шихан на сегодняшний день продолжает являться главной темой в региональном информационно-политическом пространстве. «Ситуация начала активно развиваться после резонансного заявления главы Башкирии Рустэма Хамитова о недопустимости разработки шиханов во время прямой линии с населением, которая прошла 19 апреля. При этом он, в общем-то, не сказал ничего нового, лишь подтвердив ранее озвученную позицию», — подчеркнул эксперт.

Новый виток активности вокруг Шиханов, по мнению депутата Госсобрания РБ, координатора партии «Зеленые» по ПФО Руфины Шагаповой, можно связать сразу с несколькими факторами. «Прежде всего, сами жители проявили активную гражданскую позицию, о чем свидетельствуют и отправленные 50 тысяч подписей в приемную президента России Владимира Путина, подписей в защиту гор, а также состоявшийся после этого флешмоб «Кольцо жизни», — рассказала Шагапова.

Самой идее о защите шиханов около десяти лет. С письмами о недопустимости разработки шиханов к Дмитрию Медведеву и главе республики еще в 2010 году обратились ученые УНЦ РАН.

«Секретарь ОП России Валерий Фадеев, осудивший Дениса Мантурова за сдачу содовикам Тратау, указал, что на текущий момент существует минимум два варианта замещения сырьевой базы предприятия: использование сырья из Гумеровского месторождения и шихана Куштау», — говорится в издании.

На взгляд экспертов, компромиссным вариантом является модернизация производства, что требует многомиллиардных инвестиций. «Такой вариант решения проблемы мог бы снять социальное напряжение, не допустить социальный протест и обеспечить поступательное развитие предприятия на многие годы», — заключил собеседник REGNUM.

Смертельный бой в Сирии. «В Сирии во время обстрела 23 мая погибли четыре жителя Забайкальского края и два жителя Башкирии, служившие в 200-й артбригаде (поселок Горный в Забайкальском крае), утверждают в «Новой газете» со ссылкой на источник «Чита.ру». По информации издания, двоих погибших похоронят в Чите.

В «Чите.ру» также заявили, что, когда и где похоронят остальных забайкальцев, «тела которых отправили к родственникам за пределами Читы», неизвестно.

По уточненной информации «НГ», «в Сирии во время боя 23 мая погибли четверо военнослужащих и два человека из частной военной компании «Вагнер». Собеседник газеты уточнил, что в госпиталь в Москву доставлены еще два человека. По его словам, в провинции Дейр эз-Зор бойцы ЧВК «Вагнер» регулярно охраняют «асадовские нефтяные вышки».

Пожар в торговом центре. В городе Нефтекамске в Башкирии горел торговый центр «Рубин», передает телеканал РЕН ТВ и предлагает посмотреть видео этого инцидента. «Пожар в трехэтажном ТЦ начался около 21:45. Загорелся утеплитель здания. Произошло задымление, закопчение помещения», — рассказали на телеканале. Отмечается также, что «открытое горение было оперативно ликвидировано». В результате ЧП никто не пострадал, добавили на РЕН ТВ.