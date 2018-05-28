Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.66

EUR 72.11

28 мая Понедельник

Уфа   °

В Уфе фанаты Ольги Бузовой ждали концерта звезды полтора часа

ОБЩЕСТВО

Фото: Инстаграм

В Уфе фанаты Ольги Бузовой ждали концерта звезды полтора часа Фото: Инстаграм

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В воскресенье, 27 мая, в столице Башкирии прошел концерт ведущей и певицы Ольги Бузовой. Около развлекательного комплекса «Огни Уфы» собралось так много поклонников , что концерт пришлось задержать на полтора часа.  

«По техническим причинам не зависящим от нас, концерт немного задержится», — предупредила фанатов Ольга на своей странице в «Инстаграм».  

Также в социальных сетях представительница российского шоу-бизнеса поделилась эмоциями от прошедшего концерта. Любовь к поклонника из Уфы Ольга Бузова выразила коротко: «Уфа — L Love».  

Как поделились уфимцы с агентством «Башифнорм», в подарок Бузова получила десятки букетов цветов и традиционный чак-чак.

Теги: Ольга Бузова, Уфа, концерт
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Новая рабочая неделя не порадует жителей Башкирии теплой майской погодой
Прогнозы синоптиков на новую рабочую неделю в Башкирии неутешительные - конец месяца обещает быть холодным и дождливым. По данным гидромецентра России
МЧС Башкирии предупреждает о штормовом предупреждении из-за ветра
В Башкирии МЧС предупреждает о штормовом предупреждении в понедельник, 28 мая. Как сообщает ведомство, в первый день новой рабочей недели ожидается усил
Глава Башкирии Рустэм Хамитов принял участие в веломарафоне
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поддержал всероссийский День велопарадов. В воскресенье, 27 мая руководитель республики принял участие в спортивном ф
Памятник пограничникам установили в Уфе
В понедельник, 28 мая, в России будут отмечать столетний юбилей Пограничных войск. В Уфе к этой знаменательной дате появилась новая скульптура. В парке
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть