Фото: Инстаграм В Уфе фанаты Ольги Бузовой ждали концерта звезды полтора часа Фото: Инстаграм

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В воскресенье, 27 мая, в столице Башкирии прошел концерт ведущей и певицы Ольги Бузовой. Около развлекательного комплекса «Огни Уфы» собралось так много поклонников , что концерт пришлось задержать на полтора часа.

«По техническим причинам не зависящим от нас, концерт немного задержится», — предупредила фанатов Ольга на своей странице в «Инстаграм».

Также в социальных сетях представительница российского шоу-бизнеса поделилась эмоциями от прошедшего концерта. Любовь к поклонника из Уфы Ольга Бузова выразила коротко: «Уфа — L Love».

Как поделились уфимцы с агентством «Башифнорм», в подарок Бузова получила десятки букетов цветов и традиционный чак-чак.