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28 мая выпускники Башкирии сдают первый ЕГЭ по географии и информатике

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

28 мая выпускники Башкирии сдают первый ЕГЭ по географии и информатике Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Наступившая рабочая неделя даст старт основному периоду единого госэкзамена. В понедельник, 28 мая, вчерашним школьникам Башкирии предстоит сдать первый ЕГЭ – по географии и информатике. А уже через два дня, 30 мая, пройдет обязательный экзамен по математике – базовый уровень.

Для сдачи ЕГЭ в республике подготовлено 112 пунктов: 98 — на базе школ, 9 на дому – для детей-инвалидов, 5 – на территории колоний. В аудиториях, в которых будет проходить государственный экзамен, установлены по две камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена.

Выпускников текушего года в РБ — 18 396 человек. Все одиннадцатиклассники будут сдавать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Еще 9 предметов — на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, – физика. На третьем месте в этом году – биология.

Дисциплины, которые пишут сегодня участники ЕГЭ — география и информатика, не относятся к популярным предметам. Начало экзаменов в 10 часов. О том, как они прошли в республике, «Башинформ» сообщит позже.

Теги: образование, ЕГЭ -2018
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