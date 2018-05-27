Фото: УФСИН по РБ В Башкирии пункты сдачи ЕГЭ откроются даже в колониях Фото: УФСИН по РБ

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии пункты сдачи ЕГЭ откроются на базе пяти колоний. Напомним, выпускники школ при исправительных учреждениях могут выбирать форму экзамена: ЕГЭ либо традиционный ответ по билетам. Если в прежние годы воспитанники всегда останавливали свой выбор на привычном им экзамене, в этом году три выпускника вечерней средней образовательной школы при Стерлитамакской воспитательной колонии решили сдавать ЕГЭ.

Помимо несовершеннолетних за партами сидят и взрослые. Общее среднее образование обязаны получить все осужденные моложе 30 лет. Среди взрослых осужденных ЕГЭ выбрали 9 человек. Выпускники получат аттестаты и свидетельства об образовании государственного образца без указания о том, что они окончили школу в местах лишения свободы.

В этом году в исправительных учреждениях УФСИН России по РБ госэкзамены за 12 класс будут сдавать 237 осужденных, за 9 – 72, привели данные в пресс-службе ведомства.