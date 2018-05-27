Фото: информационно-аналитический отдел Октябрьского













Октябрьский украсил памятник зеленым беретам Фото: информационно-аналитический отдел Октябрьского

УФА, 27 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В преддверии Дня пограничника в Октябрьском в парке Победы появился памятник зеленым беретам. Двухметровый монумент воинам-пограничникам возводился по инициативе организации ветеранов-пограничников. Первый камень был заложен 5 августа 2017 года и тогда же объявили сбор средств на возведение памятника, сообщили в информационно-аналитическом отделе Октябрьского. Горожане, предприятия, все неравнодушные люди приняли активное участие в акции, необходимые средства были собраны, поэтому монумент установили в срок.

На церемонию открытия собрались ветераны пограничных войск, руководители предприятий и учреждений, отряды военно-патриотических клубов «Гвардия» и «Юнармия», представители администрации, горожане.

Глава администрации Октябрьского Алексей Шмелев, отметил важность этого события для города: «Сегодня в летопись нашего города вписывается ещё одна знаменательная страница. На аллее парка Победы, в Музее боевой славы под открытым небом мы открываем монумент воинам-пограничникам, который увековечит подвиг пограничников всех поколений, защищавших рубежи родной земли. В памяти нашего народа навечно останутся подвиги героев Брестской крепости, бойцов кавказских погранотрядов и дальневосточных застав. Приятно отметить, что сегодняшнее событие приурочено к особой юбилейной дате — 100-летию образования Пограничных войск.

Служба на границе является одной из самых сложных и по характеру задач, и по тем условиям, в которых их приходится выполнять. С честью носят зеленую фуражку и ветераны пограничных войск в Октябрьском. Более 60-ти октябрьцев, прошедших службу в этих войсках, состоят в «Пограничном братстве Октябрьского», проявляя свою активную гражданскую позицию, участвуя в общественной жизни родного города. Открытие монумента было бы невозможным без их участия, инициативы и поддержки».

Военный комиссар города Октябрьского подполковник Ришат Тазетдинов сказал: «У нас огромная страна и самые протяженные границы, более 60 тысяч км. И на страже границ нашей Отчизны всегда стояли люди отважные, стойкие, мужественные. Сегодня мы откроем монумент пограничникам всех поколений – и тех, кого уже нет с нами, и тех, кому только предстоит охранять нашу страну. Этот монумент – символ целостности и независимости нашего государства. Искренняя благодарность всем, кто принимал участие в его создании. Мирного неба над головой всем нам, чтобы граница была на надежном замке. Счастья вам!».

Ветеранов погранвойск и всех октябрьцев также поздравил председатель Совета ветеранов органов безопасности и пограничных войск Рим Гизатуллин.

Далее ветеранам-пограничникам вручили памятные медали, посвященные 100-летию Пограничных войск.

Председатель организации ветеранов-пограничников города Октябрьского Дмитрий Золотухин поблагодарил администрацию города за поддержку и содействие в установке монумента, а также всех неравнодушных ветеранов организации, руководителей городских предприятий за финансовую помощь при возведении памятника.