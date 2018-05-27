Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о штормовом предупреждении из-за ветра Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии МЧС предупреждает о штормовом предупреждении в понедельник, 28 мая. Как сообщает ведомство, в первый день новой рабочей недели ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 17-22 м/с.

МЧС рекомендует населению быть внимательными и осторожными. Машины следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).