Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.66

EUR 72.11

27 мая Воскресенье

Уфа   °

МЧС Башкирии предупреждает о штормовом предупреждении из-за ветра

ОБЩЕСТВО

Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о штормовом предупреждении из-за ветра Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии МЧС предупреждает о штормовом предупреждении в понедельник, 28 мая. Как сообщает ведомство, в первый день новой рабочей недели ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 17-22 м/с.

МЧС рекомендует населению быть внимательными и осторожными. Машины следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Теги: погода, штормовое предупреждение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются серьезные заморозки
В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. В республике 27 мая по данным синоптиков ожидается северный ветер, днем порывы 15-20 м/с, з
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 28 мая по 3 июня – адреса
Предприятие «БашРТС» опубликовало график отключения горячей воды в Уфе на следующей неделе.   Для проведения гидравлических испытаний и текущего ремон
Новая рабочая неделя не порадует жителей Башкирии теплой майской погодой
Прогнозы синоптиков на новую рабочую неделю в Башкирии неутешительные - конец месяца обещает быть холодным и дождливым. По данным гидромецентра России
В Уфе на «Весеннем балу» станцевали 5 тысяч выпускников школ
5 тысяч выпускников школ станцевали сегодня, 26 мая, на «Весеннем балу». Только раз в год в столице республики на Советской площади можно увидеть такое
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть