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26 мая Суббота

Уфа   °

В Башкирии появятся филиалы образовательного центра «Сириус»

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии появятся филиалы образовательного центра «Сириус» Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В ходе дебатов предварительного голосования «Единой России», которые прошли в Уфе 26 мая, Рустэм Хамитов рассказал о том, как в республике ведется работа с одаренными детьми.

«На сегодняшний день формируем основы для более тесной работы с такими детишками. И такая работа будет проводиться прежде всего в школах, — сказал глава республики. — Мы сегодня поощряем олимпиадное движение, детей, которые глубоко и подробно вникают в основы математики, химии, гуманитарных наук. Надеюсь, что посредством достаточно приличного финансирования, которое будет выделяться на эти цели, мы будем получать новые результаты. Пока республика несколько отстает в этом направлении».

Рустэм Хамитов рассказал о работе, которую республика ведет совместно с сочинским центром «Сириус». Он был создан по инициативе Владимира Путина для детей,  проявивших себя в науке, спорте, искусстве, литературном творчестве.

«Мы сегодня начинаем работу с этим центром, подписаны соответствующие соглашения, будут формироваться и у нас отдельные филиалы по направлениям работы центра «Сириус», в том числе и по спорту, — сказал глава Башкортостана. — Недавно приезжала заслуженный тренер Российской Федерации Нина Мозер, мы с ней подписываем соглашение о спортивной части работы этого центра».

Ранее «Башинформ» сообщал, что в субботу, 26 мая, Рустэм Хамитов принял участие в дебатах праймериз «Единой России». Темами для обсуждения стали «Продолжительность жизни «80 +». Обеспечить здоровье и долголетие» и «Образование, спорт и культура: качество и доступность для граждан».

Теги: Рустэм Хамитов, Единая Россия, праймериз, одаренные дети
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