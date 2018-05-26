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26 мая Суббота

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В Башкирии разрабатывается Стратегия здорового образа жизни – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Фото: Раиф Бадыков

В Башкирии разрабатывается Стратегия здорового образа жизни – Рустэм Хамитов Фото: Раиф Бадыков

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Республике Башкортостан разрабатывается Стратегия здорового образа жизни. Об этом в ходе дебатов предварительного голосования «Единой России» сообщил Рустэм Хамитов.

«Недавно состоялась коллегия Министерства здравоохранения, я выступал на этой коллегии и говорил, что, безусловно, в основе здоровья – здоровый образ жизни. И принимается на уровне страны Стратегия здорового образа жизни. Мы решили опередить федеральные органы власти, и уже летом вариант этого документа будет рассматриваться нашим правительством», — сказал глава республики.

Ранее, в ходе прямой линии «Разговор с главой Башкортостана», Рустэм Хамитов отметил, что разрабатываемая стратегия будет «подразумевать вовлечение значительного количества людей в современное отношение и заботу о своем здоровье».

Напомним, в субботу, 26 мая, Рустэм Хамитов принял участие в дебатах праймериз «Единой России». Темами для обсуждения стали «Продолжительность жизни «80 +». Обеспечить здоровье и долголетие» и «Образование, спорт и культура: качество и доступность для граждан».

Теги: Рустэм Хамитов, праймериз, Единая Россия
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