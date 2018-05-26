Жителей Башкирии приглашают пробежать по Южному Уралу

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В 2018 году стартует новая серия международного марафона TransUral 2.0.

Впервые он пройдет в республике, в Белорецком и Абзелиловском районах 8-12 июня. Это будет масштабная беговая четырехдневка за всю историю Южного Урала.

Организаторы приглашают жителей Башкирии присоединиться к марафону. Предусмотрена возможность участия в однодневных забегах. Также можно стать болельщиком события и поддержать участников.

Каждый день гонки будет не похож на другой — будут меняться места, горы, почва, растительность. Участников многодневки ждут безлесные степные хребты зауралья, хребет Уралтау, Куркак, гора Ямантау, живописнейшие места из самого сердца «высокого Южного Урала» и, конечно, легендарные среди трейлраннеров таёжно-курумные дебри.

TransUral 2.0 — начало новой четырехлетней серии, свежая глава самого масштабного в России многодневного горного ультрамарафона.

«Первая серия TransUral завершилась в 2017 году, мы пробежали 4 Урала — Южный (2014), Средний (2015), Северный (2016) и Приполярный (2017). На каждом Урале мы собираем лучшее: самые красивые вершины, самые популярные маршруты — там, где обычно проходят туристические тропы. За каждый этап финишеры получают медаль, которая встраивается в четырехлетний паззл. Первый участники уже собрали!» — рассказал директор гонки Антон Жиганов.

TransUral — это не просто соревнование и вызов себе, это возможность увидеть и пробежать за четыре года весь Урал. Большая цель каждый год привлекает и собирает порядка 200-300 участников.

«Это та гонка, про которую вы будете рассказывать детям, и, пройдя ее от начала до конца, сможете поставить галочку и сказать себе — я сделал это! Кстати, именно эта фраза написана на футболках финишера», — прокомментировал организатор и участник марафона Раис Габитов.

Регистрация на сайте: http://transural-run.com/20.