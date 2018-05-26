Фото: Олег Яровиков В Башкирии ветрено и ясно. За окном +3 Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Субботнее утро в Башкирии выдалось холодным и ясным. Сегодня синоптики прогнозируют местами небольшие дожди, в Зауралье до сильных.

Ветер северный умеренный порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 9-14°, по югу до 19°.

В воскресенье, 27 мая, осадков не прогнозмруют. Только по северу республики небольшой кратковременный дождь. Ветер северный с переходом на западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем 18-23°.