Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.66 ↑

EUR 72.11 ↓

26 мая Суббота

Уфа   °

В Башкирии ветрено и ясно. За окном +3

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ветрено и ясно. За окном +3 Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Субботнее утро в Башкирии выдалось холодным и ясным. Сегодня синоптики прогнозируют местами небольшие дожди, в Зауралье до сильных.

Ветер северный умеренный порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 9-14°, по югу до 19°.

В воскресенье, 27 мая, осадков не прогнозмруют. Только по северу республики небольшой кратковременный дождь. Ветер северный с переходом на западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем 18-23°.

Теги: погода
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Прогноз погоды на 26 мая в Башкирии: дождь и +12 градусов
После солнечной недели в Башкирию пришла непогода. По данным синоптиков Башгирометцентра, предстоящие выходные начнутся с дождей и заморозков. «В суббот
В Башкирии на выходные ожидаются заморозки
В последние выходные весны в Башкирии будет дождливая погода. По данным синоптиков Башгидрометцентра, на территории республики ожидаются кратковременные
Когда достроят Соборную мечеть в Уфе?
 Когда достроят Соборную мечеть в Уфе? В ситуации вокруг этого и другого храма-долгостроя разбиралась журналист ГТРК «Башкортостан» Гульназ Нураева. Соб
Последствия ночного ливня в Уфе: несколько улиц утопают в воде и грязи
 В Уфе после проливного ночного ливня несколько улиц утопают в воде и грязи. С самого утра с последствиями дождя разбираются коммунальные службы: очищают
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть