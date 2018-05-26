Девять вопросов о том, как подготовиться к ЕГЭ

1 С чего начать?

Первым делом нужно распланировать каждый день подготовки. «Немного позаниматься» не получится – нужно четко расписать, какие именно темы и разделы вы будете изучать в течение дня.

Начинать подготовку лучше с самой трудной темы. Но есть и другой вариант: чтобы легче войти в рабочий ритм, начните с того, что больше всего интересно.