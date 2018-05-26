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Девять вопросов о том, как подготовиться к ЕГЭ

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В понедельник, 28 мая, для выпускников и их родителей начинается трудная пора – одиннадцатиклассники сдают первый ЕГЭ. Как пережить экзаменационный марафон длиной в месяц? С чего начинать подготовку? Почему полезно мыть посуду? Ответы на эти и другие вопросы нам помогала искать врач-психотерапевт, заведующая детским клинико-диагностическим отделением Республиканского клинического психотерапевтического центра Наталья Чевпецова.

1 С чего начать?

Первым делом нужно распланировать каждый день подготовки. «Немного позаниматься» не получится – нужно четко расписать, какие именно темы и разделы вы будете изучать в течение дня.

Начинать подготовку лучше с самой трудной темы. Но есть и другой вариант: чтобы легче войти в рабочий ритм, начните с того, что больше всего интересно.

2 Почему бесполезно читать учебник?

Читать и запоминать весь учебник накануне экзамена не продуктивно – оставшееся время лучше потратить на структурирование материала. Составляйте планы и схемы – они не только помогут «уложить» информацию в голове, но и пригодятся во время повторения.

Кроме того, полезно «набить руку» на тестах, — используйте все, что опубликовано по вашей теме. Тренироваться лучше с секундомером – так вы поймете, сколько минут уходит у вас на одно задание, и сумеете эффективно распределить время на экзамене.

3 Как часто делать перерывы?

Чтобы не переутомиться при подготовке к экзамену, учебу и отдых лучше чередовать. Каждые сорок минут делайте небольшие десятиминутные перерывы. Встаньте из-за стола, подвигайтесь или сделайте полноценную зарядку, помойте посуду или полейте цветы, расставьте книги на полке – все это поможет отвлечься, чтобы потом с новыми силами приступить к работе.

4 Жертвовать ли сном?

Чтение до первых петухов и литры кофе вряд ли помогут вам эффективно подготовиться к экзамену, а вот нарушить биоритмы могут вполне. С каждым следующим испытанием ситуация будет становиться критичнее, накопятся усталость и раздражение. Поэтому во время «марафона ЕГЭ» старайтесь соблюдать режим дня и вовремя ложиться спать. Особенно важен полноценный отдых в ночь накануне экзамена.

5 Как провести сутки до экзамена?

В последние сутки, оставшиеся до экзамена, не пытайтесь «впихнуть» в себя новую информацию – лучше оставьте этот день для «наведения порядка» в голове. Повторяя материал, подробнее остановитесь на темах, которые кажутся вам наиболее трудными.

Вечером отложите учебники, прогуляйтесь, примите душ и, настроившись на завтрашнюю победу, отправляйтесь спать.

6 Как побороть страх?

Бороться с приступами паники лучше всего с помощью самовнушения.

Глубоко дышите и повторяйте в медленном темпе: «Я спокоен и выдержан», «Я уверенно справлюсь с заданиями», «Я пройду все испытания с хорошим результатам» и так далее. Эти фразы сопровождайте картинками благоприятного исхода: представьте себе, как вы с легкостью сдаете все экзамены и добиваетесь целей.

7 Как вести себя на экзамене?

На самом ЕГЭ важно сосредоточиться. Думайте только о том задании, которое выполняете, — не отвлекайтесь на другие. Обязательно дочитайте задание до конца и убедитесь в том, что вы точно понимаете, о чем вас спрашивают.

8 Что делать, если не знаешь ответа?

Не отчаиваться и попробовать угадать. Выбирайте ответы, которые имеют наибольшую вероятность. Или наоборот – исключайте те, которые кажутся наименее подходящими. Вполне возможно, этот вариант сработает.

9 Что делать, если не успеваешь решить все задания?

Прежде всего, не расстраиваться раньше времени! Ни в коем случае не опускайте руки и не паникуйте. Ваш перфекционизм может оказать вам медвежью услугу. Возможно, выполненных заданий окажется достаточно, чтобы получить хороший балл.

Родители, не паникуйте!

Сложнее, чем выпускникам, пора ЕГЭ дается только их родителям. И часто страхи взрослых передаются детям.

Уважаемые родители! Не давите на ребенка разговорами о баллах и дальнейшем образовании, не дергайте его постоянными вопросами о подготовке, не ругайтесь в случае неудачи – жизнь на этом не заканчивается. Важно показать ребенку, что вы любите и уважаете его вне зависимости от того, как закончатся для него экзамены.

Поддержите своих детей и помогите им увидеть в ЕГЭ надежную ступеньку, взобравшись на которую, они откроют перед собой захватывающие горизонты взрослой жизни.

Теги: ЕГЭ, советы
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