Фото: пресс-центр БашГУ Молодые ученые Башкирии стали лауреатами конкурса на Премию Роснедра и РОСГЕО в области науки и инновационных технологий Фото: пресс-центр БашГУ

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

И.о. заведующего кафедрой и старший преподаватель кафедры геологии и полезных ископаемых географического факультета Башкирского государственного университет Исхак и Анвар Фархутдиновы стали лауреатами Конкурса на Премию Российского геологического общества (РОСГЕО) и Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Министерства природных ресурсов и экологии России. Этой премией отмечают за заслуги в области науки и инновационных технологий в геологическом изучении недр России.

В пресс-центре вуза уточнили, ученые БашГУ в числе команды вуза и Государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности РБ» получили звание лауреатов в номинации «Повышение инвестиционной привлекательности объектов недропользования» за свою работу: «Проектирование геопарка в Салаватском и прилегающих северо-восточных районах Республики Башкортостан».

Также Исхак и Анвар Фархутдиновы отмечены почётными грамотами Министерства природопользования и экологии РБ за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем геолога.

Справка. Конкурс на Премию Роснедра и РОСГЕО учрежден для поощрения учёных, специалистов и практиков, в первую очередь молодых – в возрасте до 35 лет, внёсших вклад в развитие фундаментальных основ геологических наук, технического оснащения работ отрасли, организацию геологоразведочного производства, развитие инновационных подходов и технологий в научных исследованиях и производственных процессах, наращивание и развитие минерально-сырьевой базы России, повышение инвестиционной привлекательности объектов ГРР, а также в обеспечение инженерно-экологической и медико-экологической безопасности геологических исследований и недропользования.