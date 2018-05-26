Фото: http://videopassport.ru/ В ближайшее воскресенье ещё одному малышу из Уфы будут искать родителей на канале «Россия 1» Фото: http://videopassport.ru/

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В воскресенье, 27 мая ещё одному малышу из Башкирии будут искать родителей на канале «Россия 1». Рубрика «У вас будет ребенок» программы «Когда все дома» в рамках проекта для усыновителей «Видеопаспорт» продолжает знакомить зрителей с детьми, которые нуждаются в любящих родителях и полноценной семье.

Саше полтора года, он воспитывается в одном из детских учреждений Уфы. Как рассказали в столичном Управлении по опеке и попечительству мальчик — веселый и дружелюбный, как и все дети, очень активный, всегда первый идет на контакт со сверстниками и взрослыми, любит долгие прогулки.

Несмотря на всю заботу, которой окружают Сашеньку в детском учреждении, ребенку нужны именно материнские руки, чтобы его носили на руках, обнимали и целовали, говорят воспитатели.

Съемки видеопаспортов детей, оставшихся без попечения родителей, для информационно-поисковой системы для усыновителей «Видеопаспорт» проходили в апреле этого года. Были сняты 19 историй детей-сирот.

Эти и другие видеопаспорта детей из Башкортостана, которые также ищут родителей, можно найти на сайте проекта. За время сотрудничества Уфы с проектом удалось устроить в семьи более 60 детей-сирот из детских учреждений столицы.