Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.40 ↓

EUR 72.00 ↑

25 мая Пятница

Уфа   °

В Башкортостане в большую жизнь выходят ученики первого «Газпром-класса»

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГНТУ

В Башкортостане в большую жизнь выходят ученики первого «Газпром-класса»

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

25 мая «последний звонок» прозвучал для первого в республике «Газпром-класса». Он был создан в рамках трехстороннего соглашения ООО «Газпром трансгаз Уфа», Уфимского государственного нефтяного технического университета и Инженерного лицея №83.

За два года обучения ребята познакомились с деятельностью предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане», изучали дополнительные дисциплины технического профиля, приняли участие в корпоративных мероприятиях. Лицеисты не раз становились призерами профильных олимпиад и конкурсов.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев от имени коллектива предприятия поприветствовал будущих коллег.

«Ждем вас в команде профессионалов «Газпрома»! Пусть ваши мечты сбываются! Вы первый «Газпром-класс» в республике — будьте первыми всегда и во всем!» — пожелал выпускникам руководитель.

По словам подростков, учеба в специализированном классе позволила им расширить свой кругозор и помогла в профориентации.

«Приобретя навыки командной работы, научившись справляться с большими и сложными задачами, развив в себе внимание, усердие и дальновидность, я понял свои возможности и определился со своими целями, и теперь твёрдо знаю, как и к чему я буду стремиться», — делится впечатлениями одиннадцатиклассник Денис Калачев.

Выпускники не спешат расслабляться, поскольку уже 28 мая начинается основной этап единого госэкзамена. Выпускной вечер с торжественным вручением аттестатов состоится почти через месяц.

Теги: угнту
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии введен запрет на продажу алкоголя
С сегодняшнего дня в республике действует двухдневный запрет на продажу алкоголя. Запрет связан с проведением в школах 24 и 25 мая «Последнего звонка»,
В Башкирии на выходные ожидаются заморозки
В последние выходные весны в Башкирии будет дождливая погода. По данным синоптиков Башгидрометцентра, на территории республики ожидаются кратковременные
Жильцы десятков домов Уфы на следующей неделе останутся без воды
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды на следующей неделе в уфимских домах. Для проведения ремонтных работ в Калини
Росгидромет прогнозирует похолодание в конце мая и очень теплый июнь
Росгидромет прогнозирует температуру воздуха на европейской территории страны выше нормы на все лето, сообщил «Российской газете» директор Гидрометцентр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть