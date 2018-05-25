Фото: пресс-служба УГНТУ











В Башкортостане в большую жизнь выходят ученики первого «Газпром-класса» Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

25 мая «последний звонок» прозвучал для первого в республике «Газпром-класса». Он был создан в рамках трехстороннего соглашения ООО «Газпром трансгаз Уфа», Уфимского государственного нефтяного технического университета и Инженерного лицея №83.

За два года обучения ребята познакомились с деятельностью предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане», изучали дополнительные дисциплины технического профиля, приняли участие в корпоративных мероприятиях. Лицеисты не раз становились призерами профильных олимпиад и конкурсов.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев от имени коллектива предприятия поприветствовал будущих коллег.

«Ждем вас в команде профессионалов «Газпрома»! Пусть ваши мечты сбываются! Вы первый «Газпром-класс» в республике — будьте первыми всегда и во всем!» — пожелал выпускникам руководитель.

По словам подростков, учеба в специализированном классе позволила им расширить свой кругозор и помогла в профориентации.

«Приобретя навыки командной работы, научившись справляться с большими и сложными задачами, развив в себе внимание, усердие и дальновидность, я понял свои возможности и определился со своими целями, и теперь твёрдо знаю, как и к чему я буду стремиться», — делится впечатлениями одиннадцатиклассник Денис Калачев.

Выпускники не спешат расслабляться, поскольку уже 28 мая начинается основной этап единого госэкзамена. Выпускной вечер с торжественным вручением аттестатов состоится почти через месяц.