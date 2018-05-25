Фото: администрация Хайбуллинского района



В Башкирии открывают памятники пограничникам Фото: администрация Хайбуллинского района

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане, в связи со 100-летним юбилеем пограничной службы России, открывают памятные обелиски и мемориалы. Накануне памятное сооружение «Пограничникам всех поколений» открылось на Аллее боевой славы мемориального комплекса «Защитникам Отечества» в городе Белебее.

В субботу, 26 мая, мемориал воинам-пограничникам откроется в уфимском в парке Победы.

В воскресенье такой же памятник планируют открыть в городе Октябрьском.

Сегодня, 25 мая, столетний юбилей пограничной службы России в Хайбуллинском районе также отметили знаменательным событием — открытием памятника «Пограничникам всех поколений».

В парке Победы села Акъяр собрались ветераны пограничной службы, представители администрации и Совета муниципального района, военного комиссариата. жители села. В почетном карауле стояли юнармейцы. Играл духовой оркестр.

Инициатива открытия гранитного памятника с лазерной гравировкой принадлежит проживающим в поселке ветеранам-пограничникам .

Помощь в изготовлении и монтаже монумента оказала администрация Хайбуллинского района, местное отделение ДОСААФ, а также свой посильный вклад внесли все пограничники района.

Минутой молчания собравшиеся почтили память воинов-пограничников, отдавших жизнь, защищая священные рубежи Родины. К подножию памятника были возложены венки и цветы.

В Хайбуллинском районе проживает около 300 человек, служивших в погранвойсках, сообщили в администрации муниципалитета.