В Башкирии открывают памятники пограничникам
В Башкирии открывают памятники пограничникамФото: администрация Хайбуллинского района
УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В Башкортостане, в связи со 100-летним юбилеем пограничной службы России, открывают памятные обелиски и мемориалы. Накануне памятное сооружение «Пограничникам всех поколений» открылось на Аллее боевой славы мемориального комплекса «Защитникам Отечества» в городе Белебее.
В субботу, 26 мая, мемориал воинам-пограничникам откроется в уфимском в парке Победы.
В воскресенье такой же памятник планируют открыть в городе Октябрьском.
Сегодня, 25 мая, столетний юбилей пограничной службы России в Хайбуллинском районе также отметили знаменательным событием — открытием памятника «Пограничникам всех поколений».
В парке Победы села Акъяр собрались ветераны пограничной службы, представители администрации и Совета муниципального района, военного комиссариата. жители села. В почетном карауле стояли юнармейцы. Играл духовой оркестр.
Инициатива открытия гранитного памятника с лазерной гравировкой принадлежит проживающим в поселке ветеранам-пограничникам .
Помощь в изготовлении и монтаже монумента оказала администрация Хайбуллинского района, местное отделение ДОСААФ, а также свой посильный вклад внесли все пограничники района.
Минутой молчания собравшиеся почтили память воинов-пограничников, отдавших жизнь, защищая священные рубежи Родины. К подножию памятника были возложены венки и цветы.
В Хайбуллинском районе проживает около 300 человек, служивших в погранвойсках, сообщили в администрации муниципалитета.