Фото: Олег Яровиков В Башкирии подсчитали внебрачных детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии уменьшилась, но по-прежнему остается высокой доля внебрачных рождений.

Как сообщают статистики республики, в прошлом году 17,3 процента детей в Башкирии появились на свет вне зарегистрированного брака.

Более половины или 55 процентов от общей численности внебрачных детей рождается у женщин до 18 лет. Наибольшая распространенность внебрачной рождаемости – примерно по 30 процентов – приходится на 18-19-летних женщин, а также на женщин 40 и более лет.

Всего в прошлом году родилось в Башкирии 49315 детей. Это на 11,3 процента меньше, чем в 2016 году. Большая часть детей в республике рождается в семьях с зарегистрированным браком – 82,5 процента.