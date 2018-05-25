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25 мая Пятница

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В Башкирии подсчитали внебрачных детей

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии подсчитали внебрачных детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии уменьшилась, но по-прежнему остается высокой доля внебрачных рождений.

Как сообщают статистики республики, в прошлом году 17,3 процента детей в Башкирии появились на свет вне зарегистрированного брака. 

Более половины или 55 процентов от общей численности внебрачных детей рождается у женщин до 18 лет. Наибольшая распространенность внебрачной рождаемости – примерно по 30 процентов – приходится на 18-19-летних женщин, а также на женщин 40 и более лет.

Всего в прошлом году родилось в Башкирии 49315 детей. Это на 11,3 процента меньше, чем в 2016 году. Большая часть детей в республике рождается в семьях с зарегистрированным браком – 82,5 процента.

Теги: Башкортостанстат, дети
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