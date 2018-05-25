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25 мая Пятница

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Два уфимских двора получат по 100 тысяч рублей на благоустройство

ОБЩЕСТВО

Фото: dvor.ergo.ru

Два уфимских двора получат по 100 тысяч рублей на благоустройство Фото: dvor.ergo.ru

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Министерство строительства и ЖКХ вместе со страховой компанией подвели итоги всероссийского конкурса благоустройства жилых дворов «Эстафета развития, гармонии и общности». Две придомовые территории столицы Башкирии вошли в тройку территорий, которые получат приз – 100 тысяч рублей.

Первый победитель из Уфы – двор на улице Натальи Ковшовой, 6, 6/1, 8,4. Эту территорию выбрали в номинации «Спортдвор».

«В нашем дворе есть хоккейная коробка. Она одна из самых первых в микрорайоне. Каждый год ее заливают, дети играют в хоккей, учатся кататься на коньках. А летом играют в футбол. Она уже настолько сгнила, что ее каждый год латать, красить нет смысла. Нам она очень дорога, есть желания и мечты, чтобы нам установили модернизированную коробку из стеклопластика», — написали в заявке местные жители.

Второй призер – двор по улице Гагарина, 14. Эта придомовая территория победила в номинации «Уютный двор».

«Каменные джунгли» — так назвала свою композицию из камней и хвойников жительница нашего дружного дома Алла Фаткулина, — пишут авторы сообщения. — Именно ей пришла идея сделать такой уютный маленький японский садик. А ведь когда-то это был затоптанный пятачок. Всем из подъезда было удобно ходить напрямик к магазину».

Справка

Конкурс под названием «Эстафета развития, гармонии и общности» направлен на облагораживание дворовых территорий многоквартирных домов совместными усилиями жителей, а также повышение грамотности населения в вопросах управления финансами, защиты своих рисков, ведения ЖКХ. Заявки, занявшие первое место, получат по 1 млн. рублей, за второе – 500 тысяч, за третье – 100 тысяч рублей. Призеров наградят 28 мая на церемонии в правительстве Московской области.

Теги: двор, конкурс, Минстрой РФ
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