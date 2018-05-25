Фото: автор В Башкирии приостановлена деятельность ночного клуба Фото: автор

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Ишимбайский городской суд приостановил деятельность местного ночного развлекательного заведения «Аура». Основанием для этого стали результаты прокурорской проверки, проведённой совместно со специалистами МЧС.

В пресс-службе местной прокуратуры сообщили, что в ночном клубе была выявлена неисправность автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Оказалось, что в в здании нет системы вытяжной противодымной вентиляции, нарушена изоляция электропроводки, а эвакуационных выходов всего два, при этом один из них и вовсе огорожен шкафом и бытовым мусором.

«Учитывая, что эксплуатация указанного развлекательного комплекса небезопасна для посетителей и его сотрудников, межрайонный прокурор в судебном порядке потребовал устранить нарушения», — прокомментировали в ведомстве.

Прокуратура предложила в качестве обеспечительной меры немедленно приостановить эксплуатацию здания до вынесения окончательного судебного решения. Суд удовлетворил заявление. Деятельность ночного клуба «Аура» уже приостановлена службой судебных приставов.

Сотрудник ночного клуба прокомментировал агентству «Башинформ», что в настоящий момент заведение закрыто. Ведутся работы по устранению выявленных нарушений.