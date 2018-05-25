Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: какие изменения ждут «Уфу», возмещение затрат экспортерам и как нефтяники оптимизируют расходы Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме и рассказал о том, какие изменения ждут «Уфу» после выхода клуба в Лигу Европы.

Что ждет «Уфу». «Я тоже болельщик футбола, хоккея и других видов спорта. Особенно удачно в этом году выступил футбольный клуб «Уфа», — отметил Рустэм Хамитов. — Надо двигаться дальше или по крайней мере закрепиться на этих позициях. Это подразумевает и приобретение новых игроков, улучшение базы, инфраструктуры. Нужно финансирование». По словам главы Башкирии, 80% финансирования обеспечивает республика, остальное зарабатывает клуб. Он отметил, что уменьшения финансирования не будет, обсуждается даже увеличение. «Знаю, что некоторые клубы ниже нас в турнирной таблице финансируются лучше. Это показывает, что наша модель развития эффективна», — сказал глава Башкирии.

Он также сообщил, что в скором времени «Уфа» обзаведется новым стадионом. «Нужно строить новый, компактный стадион. Это будет не 40, не 30 и даже не 20 тысяч человек — порядка 15-17 тысяч человек…Знаем, что есть примеры в скандинавских странах, которые стоят порядка 3-4 млрд рублей — деньги, которые наша республика может себе позволить. Уверен, что с этой работой в течение 3-4 лет мы справимся», — цитирует Хамитова издание.

На перевозку экспортных товаров. По сообщению ТАСС, власти Башкирии планируют субсидировать до 50% затрат малого бизнеса на перевозку некоторых экспортных товаров. Об этом заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая на деловой дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Государство может возмещать до 80% затрат, понесенных экспортерами при транспортировке продукции наземным транспортом. <...> При этом линейка производимой в республике несырьевой продукции шире перечня, утвержденного Минпромторгом России.<...> Со своей стороны, мы планируем субсидировать за счет регионального бюджета до 50% затрат малого бизнеса на перевозку не вошедших в этот перечень экспортных товаров», — сказал Хамитов.

При этом число республиканских экспортеров в Башкирии планируется увеличить в два раза, а объем несырьевого экспорта — в три раза. «В республике действуют около 800 предприятий-экспортеров, при этом 90% — малые и средние предприятия. Конечно, мы будем поддерживать активность бизнеса, в целом экспортный сегмент. К 2030 году планируется увеличить число республиканских экспортеров вдвое, а объем несырьевого экспорта — в три раза», — отметил Хамитов.

Сто лет в обед. Самыми пожилыми работающими людьми пенсионного возраста оказались пять жителей России, отпраздновавших вековой юбилей. Как узнали на Пятом канале, «трое из столетних пенсионеров, которые продолжают трудиться, проживают в Москве, один из трудящихся долгожителей — житель Подмосковья, и пятый представитель возрастных трудящихся – из Краснодарского края». Пенсионный фонд сделал такое заключение на основании того, что за вышеназванных граждан поступают соответствующие страховые взносы.

При этом самое большое число пенсионеров, которые отметили столетний юбилей, проживает в Москве, Санкт-Петербурге и Башкирии, выяснили на телеканале.

Когда размер имеет значение. Эксперты оценили размер иностранных инвестиций в России в 2017 году. Как сообщает РИА Новости, иностранные инвесторы в 2017 году вложили средства в рекордное количество проектов в России — 238. Об этом свидетельствует исследование компании EY, презентованное в рамках ПМЭФ. В прошлом году иностранцы проинвестировали на 33 проекта больше, чем годом ранее. Таким образом, темпы роста составили 16%, что значительно опережает результат 2016 года — 2%.

Топ-10 стран, инвестирующих в Россию, возглавил Китай. При этом наиболее привлекательными для иноинвесторов остаются Москва и Московская область — здесь сосредоточены 54 проекта. «По пять проектов привлекли прямые иностранные инвестиции сразу в нескольких регионах России — Башкирии, Ставропольском крае, а также в Белгородской, Владимирской, Новосибирской и Ульяновской областях», — отмечается в исследовании.

Переговоры по БЭСК заморожены. По информации ТАСС, Федеральная сетевая компания (входит в «Россети») приостановила переговоры с АФК «Система» о покупке магистральных сетей Башкирской электросетевой компании. Об этом сообщил глава ФСК Андрей Муров в кулуарах ПМЭФ-2018.

«Переговоры по БЭСК заморожены. Повторю: нам интересны только их магистральные сети, а не вся компания», — сказал он. Муров добавил, что на данный момент ФСК ЕЭС консолидировала около 92% объектов, подпадающих под критерии отнесения к Единой национальной энергосистеме.

БЭСК занимает доминирующее положение по передаче электроэнергии в Башкирии. 90,47% акций БЭСК владеет «Система-Инвест» — дочерняя компания АФК «Система», уточнили в агентстве.

О происках конкурентов. «Глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя баталии из-за соды Башкирии, заявил, что конкуренты могут специально создавать препоны российскому бизнесу, апеллируя к проблемам с экологией. Свою точку зрения он изложил на круглом столе в рамках ПМЭФ-2018», — сообщают «Известия».

Министр пояснил, что сейчас Башкирская содовая компания никак не может согласовать получение нового месторождения для добычи сырья, которое расположено рядом с горно-обогатительным комбинатом.

«Что вы думаете? Приезжает мусульманский лидер из Турции и говорит: «Это памятник природы, святое место, осваивать месторождение здесь нельзя... возьмите месторождение в 75 километрах от ГОКа, проведите железную дорогу», — приводят слова Мантурова «Известия».

«По словам чиновника, Турция — главный конкурент России по кальцинированной соде, и они хотят сделать так, чтобы «Башкирская сода» свернула проект из-за экономической неэффективности», — говорится в издании.

ЛУКОЙЛ сливает в Уфу. Башкирское подразделение компании поглотит «Пермнефтепродукт». Как стало известно «Коммерсанту», «ЛУКОЙЛ намерен укрупнить уфимское подразделение компании, присоединив к нему «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» — крупнейшего розничного поставщика топлива в Пермском крае». Таким образом нефтяники намерены оптимизировать свои расходы, говорится в издании.

Как пояснил глава компании, после внедрения цифровых технологий появилась возможность управлять розницей из центрального офиса. Экономия благодаря оптимизации составит около 800 млн рублей.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» будет реорганизован в форме присоединения к уфимскому, менее прибыльному ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Офис новой компании расположится в Уфе. Реорганизацию планируется завершить к началу 2019 года, выяснил «Ъ».

Уфимское подразделение ЛУКОЙЛа управляет сбытовой сетью из более чем 300 АЗС в Башкирии, Татарстане, Оренбургской, Самарской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях и ХМАО. В уфимском подразделении ЛУКОЙЛа сообщили изданию, что реструктуризация обсуждается давно.