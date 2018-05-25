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25 мая Пятница

Уфа   °

У каждого школьного учителя в Башкирии появится «тревожная кнопка»

ОБЩЕСТВО

Фото: Из открытых источников

У каждого школьного учителя в Башкирии появится «тревожная кнопка» Фото: Из открытых источников

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Виртуальная система охраны появится в каждой школе Башкирии. Она позволит учителям и воспитателям оперативно докладывать о ЧП в образовательных учреждениях.

«Тревожная кнопка» будет установлена в мобильном телефоне в виде приложения. В случае происшествия, педагоги смогут оперативно сообщить об этом в охранное агентство, представители которого приедут за пять минут.  

«Система выстроена таким образом, что охрана заранее знает, от какого учителя и из какого именно класса поступил сигнал. Тревожные кнопки появились и у преподавателей лицея номер 161», — рассказали специалисты.

Охранники отметили, что в будущем такая система появится во всех детсадах и детских лагерях.

Теги: тревожная кнопка, охрана, Башкирия
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