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25 мая Пятница

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«Последний звонок» прозвучит в Башкирии 25 мая для более 18 тысяч одиннадцатиклассников

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

«Последний звонок» прозвучит в Башкирии 25 мая для более 18 тысяч одиннадцатиклассников Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня, 25 мая «последний звонок» прозвучит в Башкирии для более 18 тыс одиннадцатиклассников.

Праздничные мероприятия в школах начнутся с 10.00, за исключением некоторых общеобразовательных учреждений, на территории которых в этот день проходит ОГЭ по иностранным языкам в 9-х классах. Последний звонок для 11-х классов в этих школах проведут позднее.

Во всех школах республики бережно хранят традиции, которые относятся к последнему звонку. Среди самых популярных — внешний вид. Одежда для торжества — нарядная. Девочки-выпускницы надевают темные платья с белыми кружевными фартуками, а на голову повязывают большие банты. Юношам-выпускникам проще — они могут надеть классический костюм. Все одиннадцатиклассники должны надеть ленту через плечо — это отличительный знак выпускника. Цвета могут быть голубыми, красными и даже в патриотичном варианте — триколоре. На лентах указывается год выпуска и пишется слово «выпускник». Еще один символ — колокольчик. Его крепят к лацкану пиджака или на фартук.

В субботу, 26 мая, одиннадцатиклассников ждет красивый «Весенний бал», который прйдет не только в Уфе, но и в других городах республики.

Напомним, что 24-25 мая в РБ действует запрет на продажу алкоголя.

Необходимо заметить, выпускники не спешат расслабляться, поскольку уже 28 мая начинается основной этап единого госэкзамена. Выпускные вечера с торжественным вручением аттестатов состоятся в регионе почти через месяц. 

Теги: образование, последний звонок
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