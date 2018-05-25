Фото: ИА «Башинформ» Башкирский госуниверситет в сотне лучших университетов России по версии TFE Times Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Согласно рейтингу университетов России, составленному зарубежным медиа-центром The Financial Engineer Times (USA, California), Башкирский государственный университет занял 91-е место среди ведущих вузов России, опережая по своей значимости многие известные московские университеты, сообщили в пресс-центре БашГУ.

Башгосуниверситет опередил все вузы республики, представленные в данном рейтинге. Следующим в списке из уфимских вузов находится УГАТУ, занимая 160-е место, затем БГПУ — на 180-м месте.

Справка. Рейтинг TFE Times составляется по странам, имеющим высшие учебные заведения, учитывает более 4000 вузов со всего мира и используется зарубежными университетами для сравнения своих позиций с конкурентами. В российским сегменте ежегодно отражаются около 400 наиболее значимых университетов.