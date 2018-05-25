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25 мая Пятница

Уфа   °

Башкирский госуниверситет в сотне лучших университетов России по версии TFE Times

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Башкирский госуниверситет в сотне лучших университетов России по версии TFE Times Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

 Согласно рейтингу университетов России, составленному зарубежным медиа-центром The Financial Engineer Times (USA, California), Башкирский государственный университет занял 91-е место среди ведущих вузов России, опережая по своей значимости многие известные московские университеты, сообщили в пресс-центре БашГУ.

Башгосуниверситет опередил все вузы республики, представленные в данном рейтинге. Следующим в списке из уфимских вузов находится УГАТУ, занимая 160-е место, затем БГПУ — на 180-м месте.

Справка. Рейтинг TFE Times составляется по странам, имеющим высшие учебные заведения, учитывает более 4000 вузов со всего мира и используется зарубежными университетами для сравнения своих позиций с конкурентами. В российским сегменте ежегодно отражаются около 400 наиболее значимых университетов.   

Теги: образование, вузы, рейтинги
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