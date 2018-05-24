Фото: пресс-служба Минтруда РБ В Башкирии мобильные бригады оказывают помощь пожилым и инвалидам на приусадебных участках Фото: пресс-служба Минтруда РБ

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии мобильные бригады при Центрах социального обслуживания населения, которые с 2015 года работают в формате автономных некоммерческих организаций, оказывают населению самые разнообразные услуги. Кроме традиционных — доставки продуктов и лекарств, оплаты счетов, мытья полов, окон, приготовления пищи, кратковременного присмотра за детьми до 3-х лет – социальные работники организуют выезды парикмахеров на дом, фотографов, домашние праздники, услуги консервирования, помогают в хозяйстве. Весной и летом востребованными являются услуги на приусадебных участках.

Так, мобильная бригада Центра социального обслуживания населения «Милосердие» Бакалинского района в составе директора Рината Давлетова, гендиректора ООО ЦСОН «Милосердие» Гульназ Ахметшиной, социальных работников Зилии Гатаулиной, Рифы Ахмадиевой, Валентины Ситдиковой, Гульфиды Габдуллиной и Резеды Шайхуллиной выезжала в удаленный от райцентра населенный пункт – деревню Новокуручево Старокуручевского сельского совета для оказания помощи 85-летнему ветерану труда Анисе Муллагалиевой.

Социальные работники бесплатно убрались у нее дома, а также посадили овощи на огороде. Кроме того, представители АНО ЦСОН «Милосердие» обеспечили ветерана необходимыми продуктами питания.

В пресс-службе Минтруда РБ напомнили, для получения услуг социального работника гражданину необходимо обратиться в Республиканский центр социального обслуживания населения. Заявление может быть подано также через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При признании гражданина нуждающимся в постоянном постороннем уходе, а также при среднедушевом ежемесячном доходе ниже 14 247 рублей, обслуживание его будет производиться на бесплатной основе.

При отсутствии вышеуказанных обстоятельств социальные услуги будут производиться на платной основе, по весьма демократичным ценам.

С полным перечнем документов, необходимых для получения социальных услуг на дому, можно ознакомиться на [a=http://rcson.mintrudrb.ru/state_services/12 Республиканского центра социального обслуживания населения.