Фото: пресс-центр УГАТУ

В Уфимском авиационном университете открылась Лаборатория промышленного интернета вещей Фото: пресс-центр УГАТУ

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете на кафедре телекоммуникационных систем (заведующий профессор Альберт Султанов) открылся межфакультетский центр — уникальная учебная лаборатория для изучения технологий промышленного интернета вещей. Лаборатория рассчитана на восемь рабочих мест, в состав ее оборудования входят: сервер и рабочие станции, системы диспетчеризации и управления, промышленные контроллеры, контрольно-измерительные приборы, макеты промышленных установок (конвейер, склад, манипулятор), уточнили в пресс-центре вуза.

Ректор УГАТУ Николай Криони отметил значимость события: «Это еще один шаг к активному и тесному сотрудничеству нашего вуза с промышленностью».

«Я рад, что мы можем обеспечить доступ студентов и преподавателей к современному оборудованию и программному обеспечению, оказать информационную поддержку учебному процессу для подготовки кадров под заданные требования», — сказал генеральный директор АО «СКАД тех» Игорь Войтенко.

Тему встречи продолжил генеральный директор ООО «НексусСистемс», выпускник УГАТУ Сергей Кушнерук: «Актуальность проекта основана на том, что выпускники вуза не всегда знакомы с новейшими технологиями ввиду отсутствия оборудования и навыков его эксплуатации. Надеюсь, что работа в лаборатории будет интересной и результативной».

Айрат Галямов, презентовавший проект, подчеркнул, что среди вендоров оборудования и ПО такие известные мировые бренды как Schneider Electric (Франция) и Siemens (Германия), а также российские производители «Прософт-Системс», «ИнСАТ», «ОВЕН-Уфа» и др.