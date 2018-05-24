Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ В Уфе выдали первые сертификаты соотечественникам-медикам из-за рубежа, добровольно переселившимся в Башкирию Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе выдали первые сертификаты соотечественникам из-за рубежа, добровольно переселившимся в Башкирию. Документы из рук министра семьи и труда Ленары Ивановой получили два студента Башкирского государственного медицинского университета — Фаридун Шокиров и Асламджон Исматуллоев родом из Таджикистана, а также Лилия Лежайская – медсестра РКБ № 2, приехавшая с семьей в Уфу из Донбасса.

«Мы ждали этого события 3 года – с тех пор, как переехали в Уфу из Донбасса, — говорит Лилия Лежайская. – Для нас это огромное счастье — жить под мирным небом, когда дети не вздрагивают от взрывов бомб».

Программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом» принята в связи с нехваткой специалистов медиков в регионе. Башкортостан готов принять 60 медиков, проживающих за рубежом, и 120 членов их семей в год. Для этих целей в республиканском бюджете запланировано ежегодное финансирование в размере 2,5 млн рублей, из федерального бюджета — еще полмиллиона рублей. Действие программы рассчитано до 2020 года. Основную ставку при реализации данной программы планируется сделать на соотечественников, проживающих в странах СНГ, ближнего зарубежья, а также на студентов, обучающихся в Башгосмедуниверситете.

«Медикам, прибывшим в республику, будет оказана всесторонняя поддержка, право на получение которой и дают сертификаты, — сказала Ленара Иванова. — Данная программа является федеральной, однако далеко не все регионы подключились к ней. И, несмотря на то, что получателей сертификатов всего трое, вместе с членами их семей всего в Башкортостан приедут на самом деле 8 человек (Абдулложон Исматуллоев планирует перевезти из Таджикистана в Уфу своего отца и брата, а Лилия Лежайская уже живет в Уфе вместе с мужем и двумя детьми)».

Как рассказали в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ, во-первых, в рамках программы из федерального бюджета полностью оплачивается переезд участника и его семьи из любой точки мира в родной регион. Также за счет федеральной казны им будут предоставлены подъемные выплаты по линии МВД: участникам подпрограммы — 20 тысяч рублей, членам семей по 10 тысяч рублей. Также Управлением по вопросам миграции гражданам будет оказана помощь в ускоренном получении гражданства. Медики, пожелавшие переехать в сельскую местность, смогут воспользоваться программой «Земский доктор» и получить разовую выплату в размере 1 миллиона рублей. Со стороны Министерства образования Башкортостана участникам программы будет оказываться помощь в прохождении адаптационных курсов по повышению правовой, языковой, культурной грамотности, а также устройству их детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения. Со стороны Министерства семьи и труда участникам программы будет оказываться содействие в трудоустройстве, получении социальных выплат, а также будут покрываться расходы на первичное обустройство (в том числе жилищное обустройство, медицинское освидетельствование, нострификацию дипломов) в размере до 20 тысяч рублей на участника программы и до 10 тысяч на каждого члена семьи. Участники программы смогут также получить помощь на открытие собственного дела в рамках действующих в республике программ по линии Госкомпредпринимательства РБ.