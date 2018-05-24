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24 мая Четверг

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Росгидромет прогнозирует похолодание в конце мая и очень теплый июнь

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Росгидромет прогнозирует похолодание в конце мая и очень теплый июнь Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Росгидромет прогнозирует температуру воздуха на европейской территории страны выше нормы на все лето, сообщил «Российской газете» директор Гидрометцентра  Роман Вильфанд.  При этом однородной погоды ожидать не следует: будет происходить чередование периодов тепла с похолоданием и дождями.

Пик летней жары на континенте должен произойти в июле, а на черноморском побережье – в августе (это связано с прогревом воды).

Летняя температура в мае уже показала свою обратную сторону, заметил главный синоптик страны. Ненастная погода конца мая в ряде несеверных регионов — последствие раннего тепла. В том числе похолодание в конце месяца ожидаются на Южном Урале — местами температура понизится до +3 градусов.

«Если сравнивать май прошлого года и нынешнего, то различия по температуре достигает 8 градусов — огромная разница. И мы прогнозируем, что и в июне будет схожая ситуация», — считает Вильфанд. 

Теги: погода, росгидромет, лето
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