Фото: Олег Яровиков Росгидромет прогнозирует похолодание в конце мая и очень теплый июнь Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Росгидромет прогнозирует температуру воздуха на европейской территории страны выше нормы на все лето, сообщил «Российской газете» директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом однородной погоды ожидать не следует: будет происходить чередование периодов тепла с похолоданием и дождями.

Пик летней жары на континенте должен произойти в июле, а на черноморском побережье – в августе (это связано с прогревом воды).

Летняя температура в мае уже показала свою обратную сторону, заметил главный синоптик страны. Ненастная погода конца мая в ряде несеверных регионов — последствие раннего тепла. В том числе похолодание в конце месяца ожидаются на Южном Урале — местами температура понизится до +3 градусов.

«Если сравнивать май прошлого года и нынешнего, то различия по температуре достигает 8 градусов — огромная разница. И мы прогнозируем, что и в июне будет схожая ситуация», — считает Вильфанд.