Фото: Олег Яровиков В Бирске введен карантин по бешенству животных Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Бирске установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий Указ главы республики опубликован 24 мая на Официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

Согласно документу, «для ликвидации и предотвращения дальнейшего бешенства животных на территории республики», карантин установлен в Бирске с 18 мая на территории, «ограниченной улицами Гагарина, Озерная, Жукова, Столярова».

На карантинной территории запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак; торговля домашними животными; вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории, а также отлов диких животных.

Ограничительные мероприятия в границах карантинной территории действуют до принятия решения об их отмене, отмечается в документе.