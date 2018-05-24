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24 мая Четверг

Уфа   °

От клещей в Башкирии страдают и взрослые, и дети: более 2,5 тысячи укушенных за неделю

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

От клещей в Башкирии страдают и взрослые, и дети: более 2,5 тысячи укушенных за неделю Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане за неделю в медучреждения обратились более 2,5 тысячи человек по поводу присасывания клещей. Эта цифра ниже в 1,2 раза, чем в 2017 году, но выше показателей прошлой недели. Тогда в клиники с этой проблемой пришли свыше 1,5 тыс. жителей региона. Среди пострадавших на этой неделе почти 970 детей, привели данные в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ.

В лабораториях республиканского Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 2527 клещей, среди них 1,7% инфицированы. Людей, заразившихся клещевым энцефалитом и боррелиозом, в республике нет.

Большинство пострадавших от присасывания клещей не имели прививки против клещевого вирусного энцефалита.

В Уфе наибольшее число случаев регистрировалось на окраинах территорий в Калининском, Орджоникидзевском и Демском районах.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в период высокой активности клещей (в мае — июне) при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевых инфекций, недопущения случаев присасывания клещей: носить защитную одежду предпочтительно светлых тонов, проводить регулярные осмотры, применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды и снаряжения.

При присасывании клеща следует своевременно обращаться в медицинские организации по месту жительства. Ранее агентство «Башинформ» публиковало инфокарты с графиком работы пунктов, куда можно отнести клеща на «обследование».

Теги: Роспотребнадзор по РБ, клещи
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