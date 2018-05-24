УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимка с ребенком чуть не пострадали от нападения бездомных собак. С жалобой на бродячих животных, пугающих округу, женщина обратилась в Электронную приемную.

«22 мая идя с ребёнком в садик на нас напали 4 бездомные собаки по улице Северная. Напротив дома 15 стоит одноэтажное недостроенное здание, где они и размножаются. Прошу в срочном порядке отловить всех собак, пока нет жертв», — написала она.

Проблема безнадзорных животных стоит особо остро в Уфе. Есть случаи нападения на прохожих и детей, причинение им тяжелых травм и увечий. По мнению властей и зоозащитников, в столице уже давно необходимо построить приют для бездомных четвероногих. В настоящее время план-проект столичной администрации по его строительству в поселке Новые Черкассы находится на государственной экспертизе. Стоимость проекта составляет 130 млн рублей. В нем смогут содержаться до 200 кошек и 500 собак.