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24 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе состоится Гала-концерт конкурса творчества детей и подростков с ограниченными возможностями «Созвездие талантов»

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

2 июня в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан»  состоится Гала-концерт конкурса творчества детей и подростков с ограниченными возможностями «Созвездие талантов», на котором выступят победители ежегодного творческого состязания.  

Проект «Созвездие талантов» направлен на раскрытие творческого потенциала детей и подростков с ограниченными возможностями, способствующего их реабилитации и социальной адаптации. Инициаторами и главными организаторами конкурса являются Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Уфы, республиканская общественная организация Совет матерей «Материнское сердце», детско-юношеский телеканал «Тамыр». 

В этом году в конкурсе участвовали более 400 детей из 12 городов и 26 районов Башкортостана. Участники представляли свои номера в вокальном исполнении, музыкально-исполнительском искусстве, танцах, жестовом пении, оригинальном жанре, художественном чтении, номинации «взрослый плюс ребенок».

Проведение данного состязания помогает созданию эмоционально-позитивного фона для детей с ограниченными возможностями, сказывается на улучшении качества их жизни в целом, уверены организаторы мероприятия.

Вход свободный. Начало в 15.00. 

Теги: конкурсы
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