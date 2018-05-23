В одной из уфимских школ открылся Музей пограничной и Боевой славы

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на базе уфимской школы №37 начал свою работу Музей пограничной и Боевой славы. В экспозиции музея представлены фотографии и личные вещи пограничников, а также экспонаты, привезенные из поисковых экспедиций отрядом «Финист».

В открытии музея приняли участие ветераны боевых действий, ветераны пограничной службы, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, представители уфимских военно-патриотических клубов, реконструкторы и поисковики.

В ходе совместной выставки регионального отделения ООД «Поисковое движение России», в которую входят поисковые отряды «Финист», «Урал», «Обелиск», «Ватан»и КВИР «90 пехотный Очаковский полк», гости могли познакомиться с экспонатами, найденными в ходе поисковых экспедиций и увидеть, как выглядели предметы амуниции и солдатского быта 75 лет назад.