В Уфе детский фестиваль «Крылатые кони» собрал 300 участников со всей Башкирии

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане завершился Республиканский конный фестиваль «Крылатые кони». Традиционно в нем принимают участие воспитанники коррекционных учреждений республики.Фестиваль проходил два дня. В первый день прошли соревнования по конному спорту по программе Специальной Олимпиады. Команды приехали из Зилаирской, Илишевской, Белокатайской коррекционных школ-интернатов, также участвовали спортсмены из уфимских школ №№13, 63 59. Сегодня, 23 мая состоялось торжественное награждение победителей соревнований. Почетные гости: депутат Госдумы Рима Баталова, депутаты Госсобрания республики, представители Министерства образования и Министерства молодежной политики и спорта РБ вручили памятные подарки всем участникам.

Зрители увидели красочный концерт с участием творческих коллективов города Уфы. Также прошли показательные выступления скачек.

«Мы реализуем наш проект уже не первый год, чтобы привлечь детей с ограниченными возможностями здоровья к конному спорту. Занятия иппотерапией помогают ребятам улучшить свое физическое состояние, развивают различные группы мышц и ускоряют адаптацию», — сказала Рима Баталова.

Мероприятие проводится в рамках проекта Фонда Римы Баталовой «Молодость нации» «За здоровьем к лошадке». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.