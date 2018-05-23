Фото: Книжная палата РБ «Обращаемость книги»: сколько томов за год прочитывали жители Башкирии Фото: Книжная палата РБ

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Сколько томов за год прочитывали жители республики и что такое «обращаемость книги». О коренной перестройке библиотечного дела рассказывает газета «Советская Башкирия» в мае 1980 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В светлых просторных комнатах Старокалмашевской библиотеки красивая мебель, телевизор, магнитофон, радиоприемник. На стеллажах — более двенадцати тысяч томов», — говорится в газете. К услугам читателей — каталоги, картотеки, выставки новых поступлений литературы. В библиотеку был записан каждый второй житель села. А если учесть, что взятая книга бывала в семье не в одних руках, получалось, что почти все сельчане пользовались местной библиотекой.

«Есть такой показатель — «обращаемость книги». В Старокалмашеве в среднем каждое издание прочитывается трижды в год», — рассказали сотрудники библиотеки, отметив, что «у книги тут нет каникул».

Дело в том, что эта библиотека являлась филиалом централизованной системы. «Когда читатели просят издание, которого у нас нет, обращаемся в основной фонд. Преимуществ у централизации немало», — делятся библиотекари.

В газете отмечается, что башкирские библиотекари одними из первых в РСФСР завершили централизацию государственных книгохранилищ. «Сегодня в автономной республике действует 66 систем, объединяющих свыше полутора тысяч филиалов». В итоге жителям республики стали доступны книги не одной, а сразу многих библиотек.

Новый метод обслуживания расширил читательскую аудиторию. Она возросла на двести тысяч человек и составляла на тот момент более одного миллиона семисот тысяч. Ежегодно им выдавалось около 38 миллионов томов, подсчитали в газете.

Не обошлось без трудностей. К примеру, «в Благовещенске о завершении централизации отчитались год назад. Однако во многих библиотеках не составлены каталоги, не оборудованы читальные залы, не очищены фонды от устаревшей литературы», — выяснило издание. К тому же здесь главное книгохранилище было размещено в малоприспособленном помещении.

Директор республиканской библиотеки дополнил эту картину фактом о главной библиотеке БАССР. «Здесь хранится более 1,7 миллиона томов, а помещения рассчитаны на семьсот тысяч», — констатировал он.

В издании призвали Министерство культуры автономной республики настойчивее решать проблемы, «укрепить материально-техническую базу книгохранилищ, улучшить условия труда сотрудников».

Централизация была необходима профсоюзным и научно-техническим библиотекам республики. Однако дело это продвигалось очень медленно, потому что никто не хотел «брать на себя заботу о них», к тому же «сблизиться» библиотечным системам не давала ведомственность», говорится в газете.

Напомним, СССР был самой читающей страной в мире, а тиражи даже тонких детских книжек достигали миллионов экземпляров. По последним данным, сейчас самой читающей страной считается Китай.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.