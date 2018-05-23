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23 мая Среда

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В Башкирии МЧС предупреждает о шквалистом усилении ветра до 21 м/с

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает о шквалистом усилении ветра до 21 м/с Фото: автор

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что с 20.00 23 мая по 20.00 24 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем по северу до умеренного. В отдельных районах республики прогнозируется гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем при грозах шквалистое усиление ветра 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем 23-28. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели предупреждают, что на трассах ночью и утром местами возможен туман с видимостью 500-1000 метров.

Теги: МЧС, предупреждение
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