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23 мая Среда

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В Уфе готовятся к Российско-Китайскому конгрессу кардиологов

ОБЩЕСТВО

Фото: riakchr.ru

В Уфе готовятся к Российско-Китайскому конгрессу кардиологов Фото: riakchr.ru

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе 14-15 июня состоится I Российско-Китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в Конгресс-бюро Башкортостана. В форуме примут участие более тысячи специалистов и 35 гостей из зарубежных стран. Планируется не только обсуждение методик лечения и трансляции операций, но также знакомство с фундаментальными исследованиями в кардиологии по линии генетики, молекулярной биологии, новых лекарств. Ученые-медики расскажут о поиске новых маркеров заболеваний, генов-кандидатов, об изучении возможностей регенерации мышцы сердца и многом другом. 

На конгрессе исследователи из Германии, Австрии, Китая и России представят более 20 докладов. Несколько докладов подготовят уфимские ученые из БГМУ и Института биохимии и генетики УНЦ РАН.

Теги: кардиологи, конгресс
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