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23 мая Среда

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В УГНТУ прошла II Международная студенческая олимпиада имени профессора Богатых

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ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГНТУ

В УГНТУ прошла II Международная студенческая олимпиада имени профессора Богатых

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе прошла II Международная студенческая олимпиада «Процессы и аппараты химической технологии» имени профессора К.Ф.Богатых, видного учёного, доктора технических наук, профессора, академика Академии технологических наук России, создателя научного направления по разработке и внедрению энергосберегающих технологий в нефтегазопереработке и нефтехимии на базе перекрестноточных насадочных контактных устройств.

Организатором и оператором проведения олимпиады стала кафедра «Нефтехимия и химическая технология» Уфимского государственного нефтяного технического университета.

«Нам очень приятно, что при поддержке стратегического партнера нашего вуза — Технологического инжинирингового холдинга «ПЕТОН» — мы второй год подряд проводим такое замечательное мероприятие, направленное на продолжение традиций тех школ, которые были заложены в нашем университете предыдущими поколениями. Олимпиада имени профессора К.Ф.Богатых — это дань уважения тем делам, которые были сделаны нашими выдающимися учеными, благодаря которым наш университет является одним из ведущих вузов России», — сказал ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

Участниками олимпиады стали студенты из 11 крупнейших вузов России и стран СНГ, которые состязались в дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии». Борьба выдалась нешуточная, все участники продемонстрировали хорошие результаты.

Абсолютным победителем в командном зачёте стала команда Уфимского государственного нефтяного технического университета в составе: Камиль Муллабаев (гр МТС01-17-02), Анвар Валеев (гр БТС-14-01) и Егор Константинов (гр МТС01-17-01). Они показали высокий уровень знаний и доказали всем, что УГНТУ недаром является опорным вузом России.

Спонсором мероприятия стал Технологический инжиниринговый холдинг «ПЕТОН», который учредил достойные призы всем победителям олимпиады в командном и в личном зачёте.

Теги: угнту, олимпиада
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