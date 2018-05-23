Фото: Космодрайв







Уфимцев отправят в путешествие по космическому пространству Фото: Космодрайв

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

С 1 июня в ТЦ «Июнь» открывается масштабная семейная выставка-приключение «Космодрайв» (0+). Взрослых и детей приглашают ощутить на себе воздействие генератора Ван де Граафа и гравитацию иных миров, узнать своей венерианский вес и послушать марсианский голос, пройти квест по спасению МКС и предполетную подготовку в центрифуге.

«Космодрайв» исполняет детские мечты о покорении необъятной Вселенной. Здесь можно участвовать в рождении звезд, ощутить невесомость в центрифуге, стать свидетелем Большого взрыва или почувствовать себя героем-исследователем Марса. Например, чтобы пройти испытание на «красной планете», нужно надеть VR-шлем и окунуться в суровую реальность иного мира. Вас ожидает падение метеорита, трудный переход через тектонические разломы и спасение станции.

Пространство экспозиции включает в себя множество зон. В одной из них расположен необычный аппарат — генератор Ван де Граафа, привлекающий всех любителей экстремальных ощущений и эффектных фотографий. Первоначально такие установки использовали для исследования ядерных реакций. Но сейчас с помощью генератора моделируются процессы, происходящие при ударе молнии. Одно прикосновение, и ваши волосы в буквальном смысле встанут дыбом. Родителям переживать не стоит, все экспонаты выставки совершенно безопасны.

На выставке каждый найдет для себя что-то удивительное. Особой любовью у детей пользуется зона мастер-классов. С помощью ассистентов любой ребенок сможет нарисовать для себя объемную игрушку с помощью 3D ручки и соорудить космический шлем.

Организаторы интерактивного проекта выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания познавательной части. Каждый час на выставке начинается бесплатная экскурсия, а на информационных стендах рядом со всеми экспонатами — краткое описание, интересные факты и история их создания. Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Дети до 4 лет – бесплатно! Выставка работает на 3 этаже ТЦ «Июнь» без выходных с 1

июня по 8 июля.

Подробнее:

Сайт: https://космодрайв.рф/ufa/

VK: https://vk.com/cosmodrive_ufa

Телефон: +7 (347) 294-00-75