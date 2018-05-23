Фото: скрин видео В Уфе жители микрорайона Шакша живут в кромешной тьме Фото: скрин видео

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе жители улицы Сельская в микрорайоне Шакша не могут добиться, чтобы у них появилось уличное освещение и жалуются, что с заходом солнца жизнь приостанавливается, выйти из дома без подручного освещения невозможно.

В данной ситуации разбирались журналисты городского телеканала «Вся Уфа». Примечательно, что вся необходимая инфраструктура в наличии есть — бетонные опоры освещения во дворе установлены, провода протянуты и даже лампочки целые.

«Я инвалид третьей группы, я не выхожу вечером, потому что если выйдешь, то на одну машину наткнешься, то на другую», — говорит Татьяна Васильева.

Проблем местным жителям добавляет и детская площадка, которая находится буквально в нескольких метрах от болота, территория вокруг него ничем не огорожена.

Добраться до работы или школы также проблематично, жалуются люди. До центра столицы можно доехать только с пересадкой, а до остановки транспорта идти почти километр. До ближайшей остановки ровно 920 метров. Установлены фонарные столбы. Но, по словам местных жителей, в ночное время суток они также не работают.

В администрации Калининского района пояснили, что в курсе ситуации. Оказывается, фонарные столбы по ошибке поставили на баланс Баштехинформа и сейчас идет переоформление бумаг. Прозвучало заверение, что в ближайшее время освещение должно появиться.

«Сейчас идет процесс передачи документации в «Уфагорсвет», эта процедура займет где-то месяц-полтора», - прокомментировала начальник информотдела администрации района Вера Пояркова.