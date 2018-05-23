Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.26 ↓

EUR 72.23 ↑

23 мая Среда

Уфа   °

В Уфе воспитанники коррекционных учреждений республики принимают участие в конном фестивале «Крылатые кони»

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 В Уфе воспитанники коррекционных учреждений республики принимают участие в конном фестивале «Крылатые кони». Мероприятие для детей с ограниченными возможностями ежегодно проводит Республиканский центр иппотерапии для детей-инвалидов, в этом году с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основной целью фестиваля является привлечение детей-инвалидов к конному спорту и адаптивной физической культуре через занятия иппотерапией. Проект включает реабилитационные занятия иппотерапией с детьми с ДЦП, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, с синдромом Дауна и аутизмом. 

В этом году в фестивале приняло участие свыше 500 человек со всей республики. Открытие началось с парада участников. Праздничное настроение воссоздал конный театр «Дарман» с новым номером «Бал цветов».

В первый день прошли соревнования по программе Специальной Олимпиады по конному спорту.

Завтра 23 мая на ипподроме «Акбузат» состоится торжественное награждение участников и победителей соревнований. 

Теги: конный фестиваль, иппотерапия
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая
В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая. Сообщение о пропаже несовершеннолетней уроженки села Ургаза Баймакского района поступило в прав
В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и заморозках
Главное управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что сегодня, 22 мая, вечером местами по востоку республики ожидается усиление западного, северо
Уфимец превратил «Волгу» в лоурайдер Dolares pl Sueno, который любили латиноамериканские бандиты
УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Инженер из Уфы переделал «ГАЗ 24» в лоурайдер Dolares pl Sueno, которому в прошлом веке отдавали пр
Бронзовый призер чемпионата КХЛ в составе «Салавата Юлаева» продолжит карьеру в «Торосе»
36-летний нападающий Артем Чернов продолжит хоккейную карьеру в составе нефтекамского клуба «Торос». Об этом сообщается на официальном сайте команды. С
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть