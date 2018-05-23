УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе воспитанники коррекционных учреждений республики принимают участие в конном фестивале «Крылатые кони». Мероприятие для детей с ограниченными возможностями ежегодно проводит Республиканский центр иппотерапии для детей-инвалидов, в этом году с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основной целью фестиваля является привлечение детей-инвалидов к конному спорту и адаптивной физической культуре через занятия иппотерапией. Проект включает реабилитационные занятия иппотерапией с детьми с ДЦП, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, с синдромом Дауна и аутизмом.

В этом году в фестивале приняло участие свыше 500 человек со всей республики. Открытие началось с парада участников. Праздничное настроение воссоздал конный театр «Дарман» с новым номером «Бал цветов».

В первый день прошли соревнования по программе Специальной Олимпиады по конному спорту.

Завтра 23 мая на ипподроме «Акбузат» состоится торжественное награждение участников и победителей соревнований.