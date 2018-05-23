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23 мая Среда

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В Уфе детско-юношеский телеканал «Тамыр» посвятил праздник Году семьи в Башкортостане

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе детско-юношеский телеканал «Тамыр» посвятил свой традиционный ежегодный праздник Году семьи  в Башкортостане. Программа концерта «Халҡым йыры тамырымда» («В корнях моих  песни народа»), который прошел ГКЗ «Башкортостан»,  состояла только из народных песен. В нем приняло участие более 200 детей. Это  юные ведущие передач, маленькие певцы вокальной студии телеканала  «Тамыр», победители республиканского телеконкурса «Сулпылар», танцевальные  коллективы республики, а также молодые звезды башкирской эстрады, которые начинали  свой творческий путь в данной телерадиостудии. 

«Впервые переступил порог студии «Тамыр» в пять лет, — делится  известный молодой исполнитель Ильнур Рамазанов. — С тех пор я не разлучаюсь с этой  страной творчества и детства. С удовольствием исполняю с детьми песни, которые  предлагают тамыровские режиссеры для разных программ, концертов. «Тамыр» умеет  работать современно и в то же время не терять, наоборот, укреплять связь с историческим  наследием нашего народа». 

«Специально для концерта мы заново аранжировали, записали 22 народные песни. Это  была сложная и очень интересная работа, — рассказала директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. — Режиссер Ляйсан Сутангулова настаивала на современной интерпретации, чтобы после концерта наши записи работали дальше не только в эфире, но и среди детей, в школьных дискотеках. Мы с автором сценария Гульназ Ишемгуловой были сторонниками более традиционного решения. В результате программа концерта  получилась очень разнообразной, современной и народной. Получилось яркое  чествование родного языка, родных песен и, конечно же, семейных ценностей».

С новыми записями башкирских народных песен в исполнении детей телеканал «Тамыр»  выпустил аудиоальбом. Маленькие певцы вокальной студии телеканала с честью  справились с большой работой по подготовке сложного репертуара. Работали наравне и  достойно выступили с такими звездами как этно-рок группа «Аргымак», DJ Khan, Ильнур  Рамазанов, Гальсар Байгускарова, студия «Bashkirian Beauty». Были на высоте  танцевальные коллективы: Детская студия при госансамбле имени Файзи Гаскарова,  победители телевизионного конкурса «Байыҡ», солисты Карина и Халида  Гайфуллины с бабушкой Райлей Нигаматьяновой с Абзелиловского района,  ансамбль «Дарман» села Шамонино Уфимского района.  Каждый номер на сцене был поставлен как цельная познавательная история. Стоит еще  раз отметить, что телеканал «Тамыр» выполняет колоссальную работу по сохранению и  развитию родного языка, духовному воспитанию подрастающего поколения.  Юные зрители концерта играли в увлекательные игры с ведущими телеканала, угощались  вкусной и полезной продукцией Стерлитамакского хлебокомбината «СТЕРХ», весело  общались на родном языке.

Теги: телеканал «Тамыр», Год семьи в Башкортостане
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