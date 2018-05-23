В Уфе детско-юношеский телеканал «Тамыр» посвятил праздник Году семьи в Башкортостане

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе детско-юношеский телеканал «Тамыр» посвятил свой традиционный ежегодный праздник Году семьи в Башкортостане. Программа концерта «Халҡым йыры тамырымда» («В корнях моих песни народа»), который прошел ГКЗ «Башкортостан», состояла только из народных песен. В нем приняло участие более 200 детей. Это юные ведущие передач, маленькие певцы вокальной студии телеканала «Тамыр», победители республиканского телеконкурса «Сулпылар», танцевальные коллективы республики, а также молодые звезды башкирской эстрады, которые начинали свой творческий путь в данной телерадиостудии.

«Впервые переступил порог студии «Тамыр» в пять лет, — делится известный молодой исполнитель Ильнур Рамазанов. — С тех пор я не разлучаюсь с этой страной творчества и детства. С удовольствием исполняю с детьми песни, которые предлагают тамыровские режиссеры для разных программ, концертов. «Тамыр» умеет работать современно и в то же время не терять, наоборот, укреплять связь с историческим наследием нашего народа».

«Специально для концерта мы заново аранжировали, записали 22 народные песни. Это была сложная и очень интересная работа, — рассказала директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. — Режиссер Ляйсан Сутангулова настаивала на современной интерпретации, чтобы после концерта наши записи работали дальше не только в эфире, но и среди детей, в школьных дискотеках. Мы с автором сценария Гульназ Ишемгуловой были сторонниками более традиционного решения. В результате программа концерта получилась очень разнообразной, современной и народной. Получилось яркое чествование родного языка, родных песен и, конечно же, семейных ценностей».

С новыми записями башкирских народных песен в исполнении детей телеканал «Тамыр» выпустил аудиоальбом. Маленькие певцы вокальной студии телеканала с честью справились с большой работой по подготовке сложного репертуара. Работали наравне и достойно выступили с такими звездами как этно-рок группа «Аргымак», DJ Khan, Ильнур Рамазанов, Гальсар Байгускарова, студия «Bashkirian Beauty». Были на высоте танцевальные коллективы: Детская студия при госансамбле имени Файзи Гаскарова, победители телевизионного конкурса «Байыҡ», солисты Карина и Халида Гайфуллины с бабушкой Райлей Нигаматьяновой с Абзелиловского района, ансамбль «Дарман» села Шамонино Уфимского района. Каждый номер на сцене был поставлен как цельная познавательная история. Стоит еще раз отметить, что телеканал «Тамыр» выполняет колоссальную работу по сохранению и развитию родного языка, духовному воспитанию подрастающего поколения. Юные зрители концерта играли в увлекательные игры с ведущими телеканала, угощались вкусной и полезной продукцией Стерлитамакского хлебокомбината «СТЕРХ», весело общались на родном языке.