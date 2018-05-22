УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Определены маршруты для получения звания почетного горовосходителя «Уральский барс». Проект был инициирован в прошлом году Башкирским отделением Русского географического общества, региональным отделением Российского союза спасателей и Аварийно-спасательной службой РБ.

В рамках первого этапа нужно было подняться на семь горных вершин Южного Урала, высота которых составляет 1000 и более метров — горы Большой Иремель, Рассыпная, Ялангас, Кумардак, Курташтау, Кушай, Масим. По его итогам 116 человек получили бронзовые жетоны «7 вершин» и удостоверения участников проекта.

В этом году проект продолжится 1 июня. Второй этап проекта включает в себя прохождение специальных туристических маршрутов по Южному Уралу.

Маршруты затронут Инзерские зубчатки, горы Малиновая, Ялангас, Машак (Медвежья), Кумардак, Баштур, Синяк, урочища Журавлиные болота, реку Тирлян, хребет Кумардак. Рекомендованный порядок прохождения туристического маршрута «Большая южно-уральская тропа» и узловые точки обязательные для фотографирования представлены на сайте РГО по РБ. Тропы можно пройти как целиком, так и с аварийными выходами.

Преодолев эти маршруты участники первого этапа заслужат нагрудный знак и получат звание почетного горовосходителя «Уральский барс».

Те, кто не успел подняться на семь вершин Южного Урала в прошлом году, могут присоединиться ко второму этапу состязания в этом году.

К участию в проекте допускаются жители России и зарубежья, достигшие 18 лет (дети с 12 лет в сопровождении родителей или инструктора детско-юношеского туризма) и имеющие достаточную физическую подготовку для прохождения маршрутов. Каждая группа или индивидуальный участник должна быть укомплектована групповым и личным туристским снаряжением, аптечкой; одеждой, соответствующей погоде, и обязана известить о районе похода, датах выхода и возвращения Аварийно-спасательную службу РБ. Регистрация туристов на сайте Аварийно-спасательной службы является необходимым условием участия в проекте, без нее отчеты приниматься не будут.

Отчеты о прохождении этапов проекта подаются до 15 ноября в Башкирское отделение РГО по адресу: 450006, г.Уфа, ул.Ленина, 86, оф.206, 208 или на лендинге www.uralbars.ru﻿.